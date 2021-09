DREVEN DEBUTANT: En fantastisk flott traver og blant landets raskeste kaldblodshester. På vårt bilde er Ingbest (V75-1) i full strekk med Frode Hamre i sulkyen, lørdag skal niåringen for første gang i karrieren trave et løp under sal, et såkalt montéløp med rutinerte Malin Berås på ryggen. Hingsten har et langt tillegg å hente inn, men kan absolutt bryte målstreken først. ({C}hesteguiden.com)