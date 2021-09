Fredagens TV-sport, time for time

11.00: Paralympics 2020: Badminton, gruppespill kvinner WSL4 (Helle Sofie Sagøy), goalball og bueskyting. (NRK 1)

11.00: Sykling, etapperittet Ceratizit Challenge by La Vuelta på UCIs verdenstour for kvinner, 2. etappe (7,3 km): Individuell tempoetappe, Cabeza de Manzaneda. Tøff tempo med over 400 høydemeter. Norske Team Coop stiller med Ingvild Gåskjenn, Ane Iversen og Amalie Lutro. Norske Vita Heine kjører for Massi, Stine Borgli for FDJ. Marlen Reusser fra Sveits vant gårsdagens harde åpningsetappe, der de norske ble kraftig hektet av. Gåskjenn, Heine og Borgli var best av dem, men satt i en gruppe som var over 13 minutter bak. (Eurosport N, TV 2 Sport 2)

11.30: Motorsport, formel 1. Første trening før Nederlands Grand Prix (VM-runde 13 av 23) på Zandvoort søndag. Nye sendinger: Kvalifisering F3 14.00, andre trening F1 15.00, kvalifisering W-serien 16.30. (Vsport 1)

12.55: Ryttersport, EM i sprangridning. Lagfinale fra Riesenbeck, Tyskland. (NRK 2)

13.30: Golf, Open d’Italia (3 mill. euro) på europatouren for menn. Andre spilledag fra Roma, ingen norske deltagere. (Vsport Golf)

14.03: Sykling, etapperittet Benelux Tour på UCIs verdenstour, 5. etappe (192 km – kupert): Riemst – Bilzen. Vegard Stake Laengen (UAE) er norsk deltager, men er helt hektet av i sammendraget. Stefan Bissegger fra Sveits leder etter fire etapper. (Eurosport 1)

14.50: Sykling, etapperittet Vuelta a Espana (Spania Rundt), 19. etappe (191,2 km – kupert): Tapia – Monforte de Lemos. Etappen er spurternes siste mulighet i årets Vuelta. Odd Christian Eiking (Intermarché) har markert seg kraftig og fikk sykle i ledertrøya i ei uke. Nå handler det om å fullføre med stil. Primoz Roglic fra Slovenia ble nummer to i fjellene i går, men de to foregående års Vuelta-vinner ser ut til å ha festet grepet om den røde trøya nå. (TV 2 Sport 2, Eurosport 1 fra 15.03)

15.00: Fotball, afrikansk VM-kvalifisering menn, gruppe D: Mozambique – Elfenbenskysten fra Stade Olympique i Nouakchott. (Vsport 2)

16.00: Golf, finale på B-touren Korn Ferry Tour. Andre spilledag fra Victoria National i Indiana. Kristoffer Ventura har kniven på strupen for å beholde spillerettighetene på PGA-touren neste sesong. En runde på par i går holdt til en delt 47.-plass og det er langt fra godt nok. Ventura slår ut blant de siste i dag, kl. 19.24 norsk tid. (Eurosport N)

16.55: Sjakk, delturnering 9 av 10 i online-turneringen Champions Chess Tour (hurtigsjakk), semifinaler 2. dag. Magnus Carlsen møter Levon Aronian fra Armenia. I går ble det dødt løp, alle fire partiene endte med remis. (TV 2 Sport 1)

18.00: Ishockey, mesterligaen (CHL) menn, 1. runde gruppe H: Frisk Asker – RB Salzburg fra Askerhallen. (Vsport 1)

18.00: Fotball, afrikansk VM-kvalifisering menn, gruppe C: Nigeria – Liberia fra Teslim Balogun Stadion i Lagos. (Vsport 2)

18.05: Ishockey, mesterligaen (CHL) menn, 3. runde gruppe E: Skellefteå AIK – HC Lugano fra Skellefteå Kraft Arena. (SVT2)

18.45: Golf, Tour Championship på PGA-touren for menn. Andre spilledag fra East Lake GC i Atlanta, Georgia. Viktor Hovland slåss videre i sesongens siste oppgjør på PGA-touren og startet turneringen i går kveld på minus tre og delt 11.-plass, mens sammenlagtlederen Patrick Cantlay fikk starte ti slag under par. Hovland gjorde en sterk første runde, gikk fire under par (66) og slo seg opp til en delt femteplass. Vinneren søndag kan ta med seg en sjekk på 15 millioner dollar. (Eurosport N)

20.00: Friidrett, Memorial Van Damme, Diamond League-stevne (11 av 12) fra Brussel, Belgia. Karsten Warholm var slett ikke fornøyd med prestasjonen på 400 meter flatt i Lausanne sist torsdag. Han var påmeldt på langhekken her, men velger å stå over. Jakob Ingebrigtsen vant 3000 meter i Sveits, hans fjerde DL-seier på fire ulike distanser denne sesongen. Men også han er tappet for krefter og har meldt avbud. (NRK 2)

20.20: Baseball, USAs Major League: Chicago Cubs – Pittsburgh Pirates fra Wrigley Field. (Vsport +)

20.45: Fotball, engelsk Super League kvinner, 1. runde: Manchester United – Reading fra Leigh Sports Village. United fikk den sure fjerdeplassen forrige sesong og glapp mesterligakvalifisering, mens Reading havnet midt på tabellen. United satser hardt og sikret seg i sommer den norske midtbane- og landslagsspilleren Vilde Bøe Risa fra svensk eliteserie. Fra før har klubben Maria Thorisdottir i forsvaret. I kveld får kanskje begge bryne seg på Reading-spiss Amalie Eikeland? (Vsport 1)

21.00: Fotball, spansk La Liga 2, 4. runde: CF Girona – Sporting Gijon fra Estadio Municipal de Montilivi. (TV 2 Sport 2)

21.00: Fotball, afrikansk VM-kvalifisering menn, gruppe G: Ghana – Etiopia fra Cape Coast Stadion. (Vsport 2)