Torsdagens TV-sport, time for time

09.00: Paralympics 2020: Bordtennis, finale lag kvinner WT7-8 (evt. med Aida Dalen/Nora Korneliussen). Gruppespill badminton og fotball. (NRK 1)

11.30: Paralympics 2020: Gruppespill badminton med Helle Sofie Sagøy og fotball. (NRK 1)

12.35: Sykling, etapperittet Vuelta a Espana (Spania Rundt), 18. etappe (162,6 km – fjell): Salas – Altu d’El Gamoniteiru. Odd Christian Eiking (Intermarché) fikk det tøft i går og mistet ledertrøya til favoritten Primoz Roglic igjen. I dag kommer en ny prøvelse. Dette er den hardeste etappen i årets ritt. Feltet skal passere over 5.000 høydemetre underveis, med fire topper før det avsluttes opp en stigning på 9,6 prosent. (Eurosport 1, TV 2 Sport 2)

13.00: Sykling, etapperittet Ceratizit Challenge by La Vuelta på UCIs verdenstour for kvinner, 1. etappe (118,7 km – fjell): Cabeza de Manzaneda – A Rua. Meget tøff åpning på rittet, der norske Team Coop med Ingvild Gåskjenn, Ane Iversen og Amalie Lutro skal over en heftig førstekategori. Foruten Coop-laget stiller norske Vita Heine for Massi. (Eurosport N, TV 2 Sport 1)

13.30: Golf, Open d’Italia (3 mill. euro) på europatouren for menn. Første spilledag fra Roma, ingen norske deltagere. (Vsport Golf)

14.03: Sykling, etapperittet Benelux Tour på UCIs verdenstour, 4. etappe (166.1 km – flat): Aalter – Ardooie. Vegard Stake Laengen (UAE) er norsk deltager. Han ligger langt bak etter å ha tapt nesten ti minutter til teten på de tre første etappene. (Eurosport N)

16.00: Golf, finale på B-touren Korn Ferry Tour. Første spilledag fra Victoria National i Indiana. Dette er siste sjanse for Kristoffer Ventura til å beholde spillerettighetene på PGA-touren neste sesong. Da må 26-åringen fra Rygge komme seg inn blant de 25 beste sammenlagt og det betyr at han må ha en topplassering i denne turneringen. (Vsport Golf)

16.55: Sjakk, delturnering 9 av 10 i Champions Chess Tour (hurtigsjakk), semifinaler 1. dag. Magnus Carlsen knuste polske Jan-Krzysztof Duda over to dager i kvartfinalen og møter Levon Aronian fra Armenia nå. (TV 2 Sport 1)

18.00: Fotball, afrikansk VM-kvalifisering menn, gruppe H: Namibia – DR Kongo fra Johannesburg, Sør-Afrika. (Vsport 1)

18.00: Fotball, VM-kvalifisering menn, gruppe B: Georgia – Kosovo fra Batumi. (TV 2 Sport Premium)

18.05: Ishockey, mesterligaen, 3. runde gruppe B: Frölunda – Mlada Boleslav fra Scandinavium i Göteborg. (SVT 2)

18.45: Golf, Tour Championship på PGA-touren for menn. Første spilledag fra East Lake GC i Atlanta, Georgia. Nå skal kampen om de store pengene avgjøres. Bare de 30 beste på sammenlagtlista i den såkalte FedEx Cup får stille opp i denne turneringen og Viktor Hovland er selvfølgelig blant dem. Han starter sin første runde klokka 19.00 norsk tid og spiller sammen med sørafrikaneren Louis Oosthuizen. Hele 60 millioner dollar skal fordeles og den som vinner sesongen sammenlagt kan kvittere ut en sjekk på 15 millioner av dem. (Eurosport N)

18.45: Håndball, Eliteserien kvinner, 1. runde: Fredrikstad BK – Vipers Kristiansand fra Kongstenhallen. (TV 2 Sport 2)

19.10: Baseball, USAs Major League: Detroit Tigers – Oakland Athletic fra Comerica Park. (Vsport +)

20.45: Fotball, VM-kvalifisering menn, gruppe I: Ungarn – England fra Puskás Aréna i Budapest. England og kaptein Harry Kane har vunnet tre strake seire i kvalifiseringen, men fra 2–1 over Polen 31. mars og til nå har de også måttet svelge og bearbeide det knusende straffetapet for Italia i EM-finalen på Wembley i sommer. Nå tar England nye tak, vel vitende om at de ikke har tapt noen av sine siste 24 VM-kvalifiseringskamper. Ungarn er ikke helt der og har ikke slått England siden 1962. Men magyarene har gjort framskritt over tid og har vært med i de to siste EM-sluttspillene. I sommerens mesterskap holdt de sågar både Frankrike og Tyskland til uavgjort, men tapte for Portugal i «dødens gruppe». (TV 2 Sport Premium)

20.45: Fotball, VM-kvalifisering menn, gruppe C: Italia – Bulgaria fra Stadio Artemio Franchi i Firenze. Før de tok EM-gull i sommer gjorde Italia som England og vant tre strake kamper. EM-festen har roet seg, men Italia har ikke tapt på over 30 landskamper på rad – så de vinner denne også. (TV 2 Sport Premium 2)

20.45: Fotball, VM-kvalifisering menn, gruppe B: Sverige – Spania fra Friends Arena i Stockholm. Tidlig toppoppgjør i gruppa, der Sverige jakter sin første triumf over Spania på 15 år. (TV 2 Sport 2)

21.00: Fotball, afrikansk VM-kvalifisering, gruppe I: Marokko – Sudan. (Vsport 1)

02.00: Fotball, søramerikansk VM-kvalifisering menn, 7. runde: Venezuela – Argentina fra Caracas. (Vsport 1)

04.05: Fotball, Concacafs VM-kvalifisering menn, playoff 1. runde: El Salvador – USA fra San Salvador. (Vsport 1)