Solskjær får Ronaldo «hjem» tidligere enn ventet

Onsdag scoret Ronaldo to ganger mot Irland i VM-kvalifiseringen, og med det overtok han verdensrekorden for antall landscoringer med 111. Samtidig fikk han et gult kort som gjorde at han er suspendert til den kommende kvalkampen mot Aserbajdsjan.

[ Kunne Ronaldo ha ikledd seg lyseblått? ]

Ettersom Ronaldo ikke kan spille den kampen, har landslagsledelsen bestemt seg for å la stjernespissen stå over lørdagens privatkamp mot VM-arrangøren Qatar. Dermed kan han reise tilbake til Manchester, der han nylig signerte for United for annen gang i karrieren.

Ronaldo-kjøpet rundet av et solid overgangsvindu for United-sjef Ole Gunnar Solskjær. Han har fra før hentet inn Jadon Sancho og Raphaël Varane, og alle tre er aktuelle for hjemmemøtet med Newcastle i Premier League 11. september. (NTB)

