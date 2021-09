Hovland med kanonstart i Georgia – spilt seg opp til tredjeplass

23-åringen har virkelig fått det til å svinge på banen i Georgia. Det norske golfesset fulgte opp par på det første hullet med to strake birdier.

En bogey på hull fire så ikke ut til å prege ham nevneverdig. Etter et noe rufsete utslag på det femte hullet leverte Hovland et ellevilt andre slag. Fra 116 meter feide han ballen rett i koppen til en meget imponerende eagle.

To hull senere kom Hovlands tredje birdie for dagen. Den imponerende starten sender ham opp på en foreløpig delt tredjeplass. Han er sju slag under par.

Hovland begynte dagen tre slag under par. Det gjorde han på bakgrunn av sin 13.-plas på årets poengranking. Patrick Cantlay topper den og gikk ut hele ti slag under par.

Det er kun de 30 beste golferne på rankingen som deltar i den siste turneringen i PGA-sluttspillet. Hovland debuterte der sist sesong og havnet til slutt på 20.-plass.

Det er store pengesummer i spill på Georgia-gresset denne uken. Sisteplassen er sikret 395.000 dollar (3,4 millioner norske kroner), mens det er hele 15 millioner dollar i premiepenger til førsteplassen. Det er drøye 130 millioner kroner.

