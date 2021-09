Hoppkonflikten fortsetter: – Beklager sterkt at Bråthen avviste alle våre tilbud

Partenes advokater var i samtaler de to siste dagene, men det førte ikke fram til en enighet om veien videre.

– Vi er overrasket og beklager sterkt at Clas Brede har avvist alle våre tilbud, som ville sikret at hoppsporten fortsatt kunne dra nytte av hans sportslige kvalifikasjoner og engasjement, samtidig som vi løste de utfordringene hans atferd og kommunikasjonsform har hatt for arbeidsmiljøet, sier generalsekretær Ingvild Bretten Berg i Norges Skiforbund i en pressemelding.

Uttalelsen kom noen timer etter at Bråthen overfor VG sa at han hadde blitt tilbudt flere nyopprettede stillinger. Han beskrev tilbudene som «uforsvarlig ressursbruk».

Videre mente Bråthen at løsningen skiforbundet hadde skissert, ville gjøre hoppleiren «sårbare for de problemstillingene som følger med når en ny person skal tre inn i temaet».

– Det vil være spesielt uheldig i en viktig OL-sesong, sa Bråthen til VG og fortsatte:

– Det som imidlertid oppleves som mye verre, er at de løsningene som er foreslått vil tappe norsk hoppsport for enda flere av våre allerede knappe ressurser og svekke den sportslige satsingen enda mer enn det som allerede har skjedd.

Utgående kontrakt

Bråthen har vært hoppsjef siden 2004. Toppledelsen i skiforbundet har reagert på hans kommunikasjonsform og gjort det klart at de ikke ønsker å forlenge kontrakten når den går ut i april 2022.

Konflikten har dominert nyhetsbildet de siste ukene. Bråthen har fått stor oppbakking blant landslagshopperne og trenerteamet.

Bråthen har varslet søksmål mot Norges Skiforbund og krevd å få fast ansettelse.

Møtte sponsorene

Tidligere i uken var skiforbundet i møte med flere sponsorer om den betente saken. Der deltok også herrelandslagets trener Alexander Stöckl, og etterpå sa han at det fra sponsorenes side var et sterkt ønske om å ha Bråthen med videre.

Nammos konsernsjef Morten Brandtzæg har vært blant dem som har uttrykket stor bekymring etter at konflikten sprakk og ble offentlig kjent.

For en uke siden stilte styret i skiforbundet seg bak generalsekretær Ingvild Bretten Berg og hoppkomiteens avgjørelse om ikke å gi Bråthen ny avtale.

«Han har bidratt til svært gode sportslige resultater, men hans atferd over tid og manglende vilje til å justere denne i tråd med våre rimelige forventninger, gjør at skiforbundet ikke kan forlenge samarbeidet», sto det i en pressemelding.