Ruud-kamp satt på vent som følge av regn

Kampen skulle opprinnelig starte 17.00, men det er ingen tegn til at kampen er i nærheten av å skulle starte. Det har regnet gjennom hele morgenen i New York, og værprognoser viser at det skal bare regne mer og mer i storbyen utover dagen.

Fra klokken 18 og utover er det meldt om over 30 millimeter regn. Det kan bety at kampene som ikke spilles under tak onsdag, kan bli kraftig forsinket, eller utsatt til torsdag. Da er det strålende sol og rundt 25 grader .

Regnet gjør at fansen som er tilstede på Ashe- og Armstrong-arenaene med tak må sitte med masker. Det bestemte byens borgermester Bill de Blasio fredag.