Onsdagens TV-sport, time for time

04.25: Paralympics 2020: Skyting, finale luftrifle R3 Mix SH1 04.30 (evt. Jørn Dalen). Sykling, landevei fellesstart kvinner H1-4 (Suzanna Tangen). (NRK 1)

06.45: Paralympics 2020: Skyting, finale luftrifle R5 Mix SH2 06.45 (evt. Heidi Sørlie-Rogne). Bordtennis, lag kvinner WT7-8, semifinale 07.00 (evt. Aida Dalen/Nora Korneliussen). (NRK 1)

11.50: Sykling, etapperittet Vuelta a Espana (Spania Rundt), 17. etappe (185,8 km – fjell): Unquera – Lagos de Covadonga. Odd Christian Eiking (Intermarché) kjører i den røde ledertrøya for sjuende etappe på rad, en uke etter at han svært overraskende overtok ledelsen. Etter gårsdagens flate etappe kommer nå to beinharde dager i fjellene der Eiking må regne med å bli utsatt for tøffe angrep. Dagens etappe starter ca 12.20. (TV 2 Sport 1, Eurosport 1)

12.00: Paralympics 2020: Høydepunkter fra nattens øvelser i Tokyo. (NRK 1)

13.38: Sykling, etapperittet Benelux Tour på UCIs verdenstour, 3. etappe (168.3 km – flat): Essen, Belgia – Hoogerheide, Nederland. Vegard Stake Laengen (UAE) er norsk deltager. Han har tapt sju minutter til teten på de to første etappene. (Eurosport N)

16.00: Fotball, VM-kvalifisering menn, gruppe D: Kasakhstan – Ukraina fra Astana Arena i Nur-Sultan. Kasakhstan fikk ett poeng i bortekampen i Ukraina i mars, det er deres eneste hittil. (TV 2 Sport Premium)

17.55: Sjakk, delturnering 9 av 10 i Champions Chess Tour (hurtigsjakk), kvartfinaler 2. dag. Magnus Carlsen skal forsøke å eliminere polske Jan-Krzysztof Duda. Carlsen storspilte i går, vant to hurtigsjakkparter mot Duda og fikk remis i det tredje. I dag trenger nordmannen bare uavgjort for å gå til semifinale. (TV Sport 1)

18.00: Fotball, privatlandskamp menn: Finland – Wales. (TV 2 Sport Premium)

18.00: Fotball, afrikansk VM-kvalifisering menn, gruppe H: Senegal – Togo fra Thiès. (Vsport 1)

20.45: Fotball, VM-kvalifisering menn, gruppe G: Norge – Nederland fra Ullevaal Stadion. Norge har absolutt ikke noe favorittstempel, men kanskje kan det endelig bli en kamp der Erling Braut Haaland får brukt sin fart og kontringsstyrke? I så fall må han regne med mange dueller med giganten Virgil van Dijk, som er tilbake for fullt hos «Oranje». (TV 2)

20.45: Fotball, VM-kvalifisering menn, gruppe D: Frankrike – Bosnia-Hercegovina fra Stade de la Meinau i Strasbourg. Verdensmester Frankrike har både Karim Benzema og Kylian Mbappé i toppform. (TV 2 Sport Premium 2)

20.45: Fotball, VM-kvalifisering menn, gruppe F: Danmark – Skottland fra Parken i København. Sommerens EM-sjarmører Danmark har satt full fart i VM-kvaliken også – tre seire og 14–0 i målforskjell hittil. Skottland har heller ikke tapt, men måttet tåle to ganger U i tillegg til en seier. De får det tøft i Parken, i den første kampen de to landene møtes på alvor siden VM i 1986. (TV 2 Sport 2)

20.45: Fotball, VM-kvalifisering menn, gruppe A: Portugal – Irland fra Estádio Algarve i Faro-Loulé. Cristiano Ronaldo har skapt mye oppstyr med sin overgang til Manchester United, tolv år og bøttevis av mål etter at han forlot klubben. Ronaldo trente med landslaget i går og er han «fit for fight» i kveld jakter 36-åringen sin 110. scoring for Portugal i sin 180. landskamp. Portugal topper gruppa sammen med Serbia etter to seire og en uavgjort. Irland har tapt sine to første kamper – mot Serbia og Luxembourg (!). (TV 2 Sport Premium)

21.00: Fotball, afrikansk VM-kvalifisering menn, gruppe E: Mali – Rwanda fra Agadir, Marokko. (Vsport 1)

22.10: Baseball, USAs Major League: Seattle Mariners – Houston Astros fra T-Mobile Park. (Vsport +)

03.50: Paralympics 2020: Badminton, gruppespill kvinner WSL4 (Helle Sofie Sagøy). (NRK 1)