Warholm gjør som Ingebrigtsen – står over Diamond League-løp

Warholms mor og manager Kristine Haddal bekrefter sønnens forfall overfor NRK.

Det er ingen dramatikk bak avgjørelsen. Sist torsdag skuffet Warholm med kun en fjerdeplass på 400 meter flatt. Løpet kom noen uker etter at han knallet til med OL-gull og verdensrekord på 400 meter hekk.

Før helgen ble det kjent at Jakob Ingebrigtsen står over DL-stevnet i Belgia. OL-mesteren på 1500 meter trenger hvile etter et hardkjør den siste tiden.

