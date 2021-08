Tirsdagens TV-sport, time for time

09.30: Paralympics fra Tokyo med bl a bordtennis og friidrett. Medaljeøvelser med norske: Friidrett: 100 m kvinner T47 13.05 (Ida Louise Øverland ble dessverre slått ut i forsøksheatet i natt). Øvrig konkurranseprogram: Bordtennis: Norges Aida Dahlen (30) og Nora Korneliussen (22) fikk det tøft mot Nederland i kvartfinalen i lagkonkurransen og tapte 0-2 i Tokyo i natt. Dermed er Paralympics over for de to bordtennisspillerne. Dahlen tar med seg sin første medalje (bronse) i sitt tredje Paralympics. (NRK1)

13.38: Sykling, Benelux Tour, andre etappe. (Eurosport 1)

15.00: Sykling, Vuelta a España, verdenstouren (24 av 29): 16. etappe (flat), 180 km Laredo – Santa Cruz de Bezana. Tirsdag runder Odd Christian Eiking én uke i rød ledertrøye. 26-åringen er den nordmann som har ledet rittet lengst. Thor Hushovd hadde ledertrøya i tre etapper i 2006. (TV2 Sport2, Eurosport 1)

17.00: Sjakk, turnering (9 av 10) i Champions Chess Tour (hurtigsjakk): Med Magnus Carlsen, kvartfinaler, 1. dag. (TV2 Sport1)

19.45: Håndball, eliteserien menn (1. runde): Drammen – Elverum fra Drammenshallen. Dete markerer seriestarten for håndballsesongen her hjemme der Elverum-trener Børge Lund igjen har store ambisjoner for Norges beste lag. (TV2 Sport2)

00.30: Ishockey, Elite-VM kvinner i Calgary, Canada. Finale: USA - Canada. (SVT1)

04.30: Paralympics fra Tokyo, skyting, sykling og bordtennis. Medaljeøvelser med norske: Skyting: Finale luftrifle R3 Mix SH1 04.30 (evt. Jørn Dalen), finale luftrifle R5 Mix SH2 06.45 (Heidi Sørlie-Rogne). Sykling: Landevei fellesstart kvinner H1-4 (Suzanna Tangen). Øvrig konkurranseprogram: Skyting: Luftrifle R3 Mix SH1 02.30 (Jørn Dalen), luftrifle R5 Mix SH2 03.30 (Heidi Sørlie-Rogne). (NRK1)