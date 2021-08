Paralympics: Kvartfinale-exit for Norge i bordtennis

Dermed er Paralympics over for de to bordtennisspillerne. Dahlen tar med seg sin første medalje (bronse) i sitt tredje Paralympics.

Nederlandske Frederique van Hoof og Kelly van Zon var favoritter og avgjorde med 2-0 i kamper.

– Det var jevnere i double, og det var deilig. Jeg skulle ønske vi hadde vunnet den, da hadde vi hatt større sjanser, sa Dahlen til NRK.

Det var første gang Norge stilte med lag i bordtennis i Paralympics.

– Jeg tar med meg at vi henger med mot de beste lagene i verden. Vi har absolutt sjanser, sa Korneliussen.

I dette formatet starter man med en doublekamp. Deretter venter en kamp hver i single hvor man møter motstanderen i samme klasse som dem selv.

Doublekampen var jevn, og Norge utlignet til 1-1 i sett med en knusende 11-6-seier. Nederland tok ledelsen 2-1 igjen før Norge slo tilbake med 14-12 og sørget for et femte avgjørende sett.

Der ble nederlenderne for tøffe og vant hele 11-4.

Da van Zon slo Korneliussen 3-0 i sett i den første singlekampen, var det avgjort med 0-2 i kamper, og Dahlen fikk ikke spilt sin kamp mot van Hoof.

– Jeg synes vi spilte bra i double, men for min del var det litt mye nerver, fortalte Korneliussen.

Ingen sprintfinale

17-årige Ida Louise Øverland havnet ble slått ut i forsøksheatet da hun løp 100 meter på 13.20 i Paralympics i Tokyo tirsdag.

Brittni Mason fra USA vant heatet i klasse T47 med tiden 12.07.

Øverland ble nummer 7. Hun var 56 hundredeler å ta seg videre på tid. De tre beste gikk rett til finalen, som er senere tirsdag.

– Jeg hadde ikke forventet finale, men jeg hadde håpet på en litt bedre tid. Det var en skuffende tid. Nå må jeg hjem og øve på å bli raskere, sier hun til NRK.

Lørdag springer Øverland, som hadde sin Paralympics-debut tirsdag, 200 meter.