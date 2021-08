Uvær spolerte Formel 1-festen i Belgia – seier til Verstappen

På grunn av store regnmengder på banen i Spa-Francorchamps ble søndagens løp først utsatt. Deretter ble det bestemt å gjennomføre to runder, som er et minimumskrav for å kunne kåre en seiersherre.

Verstappen vant siden han dagen før var raskest i kvalifiseringen og kjørte fra beste startspor. Med seieren tok nederlenderen innpå VM-leder Lewis Hamilton i sammendraget.

– Det er en seier, men det er ikke helt hvordan du ønsker å vinne. All ære til supporterne som var her hele tiden under de tunge forholdene, sa Verstappen.

Den store overraskelsen var George Russell. Lørdag sikret han uventet nest beste startposisjon, og han ble naturligvis også toer i søndagens løp ettersom det kun ble kjørt to runder. Det var 23-åringens første pallplass i Formel 1. Hamilton tok tredjeplassen.

Poengsummene i løpet ble endret som følge av de spesielle omstendighetene. Førerne fikk bare halvparten av poengene de vanligvis ville fått.

Neste løp i Formel 1-sirkuset kjøres i Nederland kommende helg. Der vil hjemmefavoritt Verstappen ha hele landet bak seg i jakten på Hamilton.

