Stengel scoret igjen i Godsets første borteseier i 2021

Forrige uke noterte Stengel både scoring og målgivende i Godsets seier over Brann, mens det søndag mot Odd ble enda et mål for midtbanemannen. Seieren var en milepæl for Godset, som måtte vente helt til den niende bortekampen for sesongen med å vinne.

Dermed er det bare Brann, som ledet 1-0 lenge på Marienlyst forrige runde mot nettopp Godset, som har til gode å vinne. Den kampen snudde drammenserne og vant 3-1.

Stengel står dermed med fem mål fra sin midtbaneposisjon denne sesongen. Målet kom allerede etter ni minutter. Et kort frispark fra Jonathan Parr havnet i beina på Stengel, som ladet kanonen og hamret ballen i mål fra distanse.

Godset fortsatte å kjøre etter målet, og bare noen minutter senere var Fred Friday bare en skostørrelse unna å gjøre 0-2. Like etter pause var Tobias Lauritsen uhyre nær da han satte ballen i stanga for Odd etter en heading.

Og det var smått utrolig at det ikke sto 1-1 da Odds nysignering og tidligere Godset-spiller Flamur Kastrati fikk en gigantisk mulighet med 13 minutter igjen. Viljar Myhra måtte gi retur på et skudd som Kastrati bare skulle spasere i mål, men angriperen skled i det han skulle sette ballen i mål, og bortelaget fikk akkurat rensket unna.

1-0-seieren gjør at Godset nå er nummer åtte etter 17 kamper med 25 poeng og 25-25 i målforskjell.

For Odd sin del var tapet deres fjerde på de siste fem kampene. De er nummer ti med 22 poeng.

Eliteserien menn søndag, 17. runde:

Kristiansund – Molde 2-0, Odd – Strømsgodset 0-1, Sarpsborg – Sandefjord 5-0, Tromsø – Bodø/Glimt 2-3, Viking – Rosenborg 2-1.

Senere kampstart: Vålerenga – Stabæk 20.00.

Spilt lørdag: Mjøndalen – Lillestrøm 1-2, Brann – Haugesund 1-3.

