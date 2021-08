Mathias Normann lånes ut til Norwich

Det bekreftet den nyopprykkede klubben søndag kveld. Normann er lånt ut fra russiske Rostov. En del av avtalen er at Norwich kan gjøre overgangen permanent ved sesongslutt.

Normann vil få drakt nummer 16 som England-proff.

– Jeg er glad for å være her. Det blir veldig spennende, sier 25-åringen i et intervju publisert på Norwichs nettsider.

Norwich-manager Daniel Farke er fornøyd med å ha fått inn Normann.

– Vi har jobbet med denne overgangen i flere uker. Det er ikke lett å hente spillere som mange klubber har en interesse for, sier tyskeren.

Det er ikke første gang Normann er klar for en engelsk klubb. Han var under kontrakt med Brighton mellom 2017 og 2019, men fikk ingen kamper for laget.

Flere nordmenn har de siste månedene knyttet seg til klubber i Premier League. Blant dem er landslagsprofilene Martin Ødegaard (Arsenal), Kristoffer Ajer (Brentford) og Joshua King (Watford).

I tillegg har Mohamed Elyounoussi fått en ny sjanse i Southampton etter et lengre låneopphold i Celtic, mens keeper Kristoffer Klaesson er blitt hentet til Leeds fra Vålerenga.

