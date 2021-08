Kristiansund sjokkerte Molde – 2-0-seier i naboduell

Etter pause kom vertene Kristiansund ut med ny energi etter at Molde hadde skapt de største sjansene i 1. omgang. Tolv minutter ut i omgangen sendte Moses Mawa KBK i ledelsen. Christoffer Aasbak la inn på hodet til Mawa, som ekspederte den videre i mål.

To minutter senere ble vondt til verre for laget fra rosenes by. Agon Muçolli sto umarkert bakerst i feltet og hamret ballen i hjørnet.

En morsom 1.-omgang ebbet ut uten scoringer i Møre-derbyet. Molde hadde tatt den korte veien nordover til Kristiansund, bare for å bli møtt med et solid hjemmelag som ikke ga bort noe gratis.

Det var imidlertid serielederne som kom best i gang. Ohi Omoijuanfo fikk en gigantsjanse etter ti minutters spill, men headingen som var på vei i mål, ble mesterlig reddet av KBK-keeper Sean McDermott.

Etter det kom Kristiansund mer og mer inn i kampen, og 14 minutter ut i andre omgang ledet altså vertene 2-0 etter scoringer fra Mawa og Mucolli. Det ble også sluttresultatet.

