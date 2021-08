Ibrahime Koné med fire mål før pause da Sarpsborg knuste Sandefjord

Dermed greide Koné det samme som Erling Braut Haaland gjorde i 2018: å scoret fire mål før pause. Spissen fra Mali startet målshowet i det 15. og rundet det av i det 51. minutt.

4-0 kom seks minutter på overtid av første omgang. Haaland trengte bare 17 minutter på sine fire scoringer mot Brann.

– Alle er fornøyde. Det var en fantastisk kamp, og alle jobbet bra. Jeg er veldig glad for å score fire mål, men jeg trenger flere, sa Koné til Discovery+ etter storseieren.

Klinisk

Koné åpnet målkontoen på en Sarpsborg-kontring. Klinisk satte han inn 1-0 alene med målvakt Jacob Storevik.

2-0 kom sju minutter senere. Etter at Sandefjord røret det til i bakre rekker, hamret Koné ballen i samme hjørne som han satte inn sitt første for kvelden

Og i det 29. minutt fullførte Koné hattricket. Kristian Opseth spilte en herlig stikker gjennom, og Koné dro av Storevik og plasserte ballen i åpent mål fra nærmest død vinkel.

Og ikke tro spissen var ferdig der. Seks minutter på overtid av omgangen kom hans fjerde fulltreffer. Sarpsborg brøt, kontret og klarte å straffe et Sandefjord-lag i ubalanse. Jonathan Lindseth spilte en utsøkt stikker til Koné, som plantet ballen opp i nettaket.

Scoringene gjør at mannen fra Mali nå har scoret åtte mål denne sesongen. Han hadde bare scoret fire mål på de 15 første kampene.

To på rad

5-0 ble et faktum kvarteret før slutt. Det skjedde noen minutter etter at Koné fikk trampeklapp av hjemmefansen. Nicolai Næss slo en corner i boks, og den ble stusset i eget mål av en uheldig Sander Moen Foss.

Storseieren gjør at Sarpsborg bare er poenget bak Sandefjord på tabellen etter 17 spilte kamper. Tabellnaboene er nummer elleve og tolv i Eliteserien. Sarpsborg har vunnet to kamper på rad og med det tatt et langt steg fra nedrykksplassene.

Sandefjord var inne i en meget god form i sommer med fire seirer på fem kamper, men nå går det tråere. Laget har spilt fire ligakamper og fem kamper i alle turneringer uten å vinne. Sist det ble seier var 28. juli da de slo Odd 2-1.

Kampfakta:

Eliteserien, runde 17

Sarpsborg – Sandefjord 5-0 (4-0)

2724 tilskuere.

Mål: 1-0 Ibrahima Koné (15), 2-0 Koné (22), 3-0 Koné (29), 4-0 Koné (45), 5-0 Sander Moen Foss (selvmål 77).

Dommer: Rohit Saggi, Drafn.

Gult kort: Anton Salétros, Sarpsborg, Vidar Ari Jónsson, Sander Moen Foss, Sandefjord.

Lagene :

Sarpsborg (3-2-3-2): Anders Kristiansen – Nicolai Næss, Bjørn Inge Utvik, Mikael Dyrestam – Eirik Wichne (Ole Jørgen Halvorsen fra 33.), Joachim Soltvedt – Anton Salétros, Gaute Vetti (Dario Canadjija fra 73.), Jonathan Lindseth – Ibrahima Koné (Ben Karamoko fra 74.), Guillermo Molins (Kristian Fardal Opseth fra 25.).

Sandefjord (4-3-3): Jacob Storevik – Brice Wembangomo (Vetle Walle Egeli fra 82.), Sander Moen Foss, Martin Kreuzriegler, Mats Haakenstad – Sander Risan Mørk (Erik Brenden fra 56.), Harmeet Singh, William Kurtovic – Vidar Ari Jónsson (Zé Eduardo fra 82.), Alexander Ruud Tveter (Sivert Gussiås fra 56.), Kristoffer Normann Hansen.

Resten av runden: Kristiansund – Molde 2-0, Odd – Strømsgodset 0-1, Sarpsborg – Sandefjord 5-0, Tromsø – Bodø/Glimt 2-3, Viking – Rosenborg 2-1.

Spilt lørdag: Mjøndalen – Lillestrøm 1-2, Brann – Haugesund 1-3.