Glimt på topp etter Saltnes-dobbel og seier i «slaget om Nord-Norge»

Det var topp mot bunn da Tromsø tok imot serietoer Bodø/Glimt til rivaloppgjør på Alfheim søndag kveld. TIL tok ledelsen to ganger på eget gress, men et titteljagende Glimt slo tilbake og fikk med seg alle poengene.

Eric Kitolano sendte tromsøværingene i føringen to minutter etter hvilen, men hjemvendte Amahl Pellegrino svarte kun ni minutter senere.

Isak Helstad Amundsen tok Tromsø på ny opp i føringen, men igjen svarte Glimt – denne gang signert Ulrik Saltnes.

Tre minutter før full tid falt omsider avgjørelsen da Saltnes banket inn seiersmålet og noterte seg for sitt andre for dagen.

– Det var mye ukvemsord fra tribunen, så det var deilig å score et par mål, sa Saltnes til Discovery etterpå.

Seieren betyr at Europa-klare Glimt overtar serieledelsen ett poeng foran serieleder Molde, som tapte mot Kristiansund søndag.

Neste utfordring for Bodø/Glimt er hjemmemøtet mot Odd søndag 12. september. Deretter sparkes conferenceliga-gruppespillet i gang påfølgende torsdag.

Svarte på overgangsryktene

Det har verset mange overgangsrykter rundt Bodø/Glimts midtbanejuvel Patrick Berg den siste tiden. Etter søndagens oppgjør svarte han på spekulasjonene.

– Først og fremst er det opp til Glimt. De er min arbeidsgiver, og så lenge de har vært tydelige på at de ikke ønsker å selge meg, lever jeg fint med det, sa en diplomatisk Berg til Discovery og la til:

– Presterer jeg godt nok over tid, kommer sjansen uansett. Om det blir nå eller om det blir i neste vindu, tar jeg det veldig med ro. Jeg har veldig respekt for den klubben situasjonen er i.

Nedrykksspøkelse

For Tromsø betyr det knepne tapet at klubben kun er to poeng fra direkte nedrykksplass. Polkatrøyene har kun vunnet tre kamper på 17 forsøk, og jakter stadig sin første hjemmeseier i 2021.

– Det er veldig surt, men sånn er det. Vi skulle gjerne fullført matchen på en bedre måte, sa TIL-trener Gaute Helstrup.

I neste runde venter nok en tøff oppgave for tromsøværingene. Da tar de turen til Lerkendal for å møte Rosenborg.

– Resultatmessig handler det om å spille eliteserie neste år. For å klare det må vi bli et bedre lag utover høsten, konstaterte Helstrup.

Kampfakta:

Eliteserien, runde 17

Tromsø – Bodø/Glimt 2-3 (0-0)

2000 tilskuere.

Mål: 1-0 Eric Kitolano (48), 1-1 Amahl Pellegrino (57), 2-1 Isak Helstad Amundsen (61), 2-2 Ulrik Saltnes (63), 2-3 Saltnes (87).

Dommer: Dag Vidar Hafsås, Kolstad.

Gult kort: Kent-Are Antonsen, Jostein Gundersen, Tromsø, Amahl Pellegrino, Bodø/Glimt.

Lagene :

Tromsø (3-2-3-2): Jacob Karlstrøm – Isak Helstad Amundsen, Anders Jenssen, Jostein Gundersen – Tomas Totland, Lasse Nilsen (Niklas Vesterlund fra 80.) – Kent-Are Antonsen, Ruben Yttergård Jenssen, Eric Kitolano – August Mikkelsen (Christophe Psyché fra 90.), Runar Espejord (Daniel Berntsen fra 60.).

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Alfons Sampsted, Brede Moe (Marius Høibråten fra 46.), Marius Lode, Fredrik Bjørkan – Hugo Vetlesen (Morten Konradsen fra 80.), Patrick Berg, Ulrik Saltnes – Ola Solbakken, Erik Botheim, Amahl Pellegrino (Joel Mvuka fra 90.).

Resten av runden: Kristiansund – Molde 2-0, Odd – Strømsgodset 0-1, Sarpsborg – Sandefjord 5-0, Tromsø – Bodø/Glimt 2-3, Viking – Rosenborg 2-1.

Spilt lørdag: Mjøndalen – Lillestrøm 1-2, Brann – Haugesund 1-3.