Ror for Paralympics-gull i natt

Klokka 03.50 natt til søndag ros finalen i singlesculler i Tokyo og det er gode muligheter til at det norske folk vil våkne opp til en norsk gullvinner. Men finalen kan sees direkte på NRK1.

Satte ny rekord

[ Tok Norges første medalje ]

Skarstein vant overlegent sitt forsøksheatet natt til fredag og sikret seg dermed en plass i finalen.

Hun fullførte løpet på tida 11.11,00, som er ny paralympisk rekord. Hun kom i mål hele 30,75 sekunder foran franske Nathalie Benoit, som ble nummer to.

Birgit Skarstein har ett mål for øye – gull. Hun er sikker på at det kan lykkes hvis hun har dagen og alt sitter.

Det blir eventuelt hennes første gull i Paralympics for 33-åringen.

Isolert på rommet

– Et realistisk mål er medalje, men jeg vil selvfølgelig veldig gjerne ta gull. Hvis alt klaffer, kan jeg ta gull, men det er ikke gitt. Jobben må gjøres, og det kommer til å bli tøft. Men det hadde vært himla kult å ta gull, sier Skarstein til NTB fra Tokyo, der hun sitter isolert på rommet sitt gjennom hele døgnet, når hun ikke får være ute og trene eller konkurrere.

Skarstein har deltatt i ett Paralympics tidligere. Det ble 4.-plass i Rio i 2016.

– Det var først da jeg ble nummer fire i Rio jeg kjente på hvor stor forskjell det var på å bli nummer fire kontra nummer tre, sier hun.

Konkurrenter borte

I London satt hun på tribunen og satte seg ett mål – medalje i Tokyo.

– Taper jeg for noen andre fordi de er bedre enn meg, er det helt greit. Da er de bedre, rett og slett. Men hvis jeg ikke får vist hva jeg er god for, blir jeg irritert.

Hun nevner israelske Moran Samuel, franske Nathalie Benoit og brasilianske Claudia Santos som de største konkurrentene. Under OL i Rio ble Samuel nummer tre, hele åtte sekunder foran Skarstein, mens kinesiske Wang Lili tok sølv. Hun har forsvunnet helt fra romiljøet, sier Skarstein.

– Rachel Morris fra Storbritannia vant gull. Hun sliter med skuldrene og er heller ikke med. Så det er flere gode som ikke blir å se i finalen.

Hun forteller at det har gått greit å akklimatisere seg til Tokyo-varmen, der det er litt over 30 grader.

– Vi har trent under røffe forhold hjemme i Norge, og får igjen for det nå. Vi så at det var veldig spesielle forhold under OL, og vi får ikke gjort noe med det uansett, sier hun. (NTB)