Nytt Hauge-mål i Bundesliga

Lynvingen som briljerte så mye for Bodø/Glimt at Milan hentet ham, har to mål i Bundesliga på drøyt 200 minutter fordelt på tre kamper.

Det første ble bare et trøstemål i 2-5-tapet mot Erling Braut Haalands Borussia Dortmund. Lørdag så Hauge ut til å bli matchvinner litt mot spillets gang.

Scoringen kom etter 22 minutter da et fint innlegg fra høyrekanten fant Hauge på et smart løp inne i feltet. Nordmannen styrte ballen kaldt i nettet.

Arminia Bielefeld presset på for utligningen, og fem minutter før full tid fikk vertene uttelling. Etter flere brente sjanser banket Patrick Wimmer ballen i mål.

Dermed står Frankfurt med to uavgjorte og ett tap på tre kamper, mens Bielefeld har spilt uavgjort i alle sine tre kamper.

I toppen viste Leverkusen klasse med 4-1-seier mot Augsburg. I neste runde skal Leverkusen opp mot Haaland og Dortmund.