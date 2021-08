«Moi» scoret første PL-mål i dramatisk uavgjortkamp

«Moi» noterte i midtuka hele fem målpoeng mot Newport i ligacupen. Tre dager senere ble han belønnet med sin første Premier League-start på over to år, og han viste seg tilliten verdig.

Men det var Callum Wilson som først kunne juble da Newcastle tok føringen ti minutter ut i den andre omgangen. Angriperen fikk hodet på et innlegg og styrte ballen i nettet.

Dermed så det ut som at alle poengene skulle bli igjen på St. James' Park, men Elyounoussi ville det annerledes. Et kvarter før full tid var nordmannen sist på et innlegg fra lagkamerat Nathan Redmond. Freddie Woodman fikk avverget, men returen gikk via «Moi» og i mål.

Det var hans første nettkjenning i den engelske toppdivisjonen.

På tampen var det duket for et overtidsdrama av de sjeldne. Først sendte Allan Saint- Maximin vertene opp i 2-1, men James Ward Prowse banket deretter inn 2-2 på straffe i det sjette tilleggsminuttet

Dermed ble det poengdeling. Southampton står med to poeng etter tre spilte serierunder.

