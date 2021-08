Grøvdal perset på 3000-meteren i Paris – forbi Kristiansen på norsk rekordliste

Med løpet leverte Grøvdal den nest raskeste tiden satt av en norsk kvinne på distansen. Hun jekket legenden Ingrid Kristiansen (8.34,10 fra 1986) ned til 3.-plass på lista.

– Det betyr masse. Det er jo pers for min del, og det er bedre enn Ingrid. Jeg er fornøyd med den tiden her. Formen min er god nok til å springe under 8.30 nå, så vi får se om vi får til en 3000 meter til den sesongen, sa Grøvdal til NRK om egen innsats i den franske hovedstaden.

Det var svært høy fart fra start lørdag, og Grøvdal ble liggende bak i feltet. Etter litt over tre minutter kom splitten som delte løperne inn i flere grupper.

Superfornøyd

Grøvdal beskrev det som et «merkelig løp» for hennes del.

– Men jeg er egentlig superfornøyd. Det er ikke mange sekundene jeg er bak her. I starten synes jeg det gikk skikkelig fort, og jeg slet med å henge på.

Seieren gikk til Francine Niyonsaba fra Burundi. Hun satte stevnerekord med 8.19,08.

Jakter på Waitz-rekorden

Grøvdal hadde 8.37,58 som offisiell bestenotering på 3000 meter før stevnet. Den satte hun i Monaco for fire år siden, men tidligere i sommer slo hun til med 8.30,84 på Bislett. Siden det ble brukt mannlige harer i løpet, ble ikke tiden tellende.

Hadde den blitt det, ville Grøvdal slått Grete Waitz' norske rekord på distansen fra 1979. Den lyder på 8.31,75.

31-åringen fra Isfjorden deltok nylig i Tokyo-OL. Der fikk hun det ikke til å klaffe og ble nummer 14 i finalen på 5000 meter. Noen dager senere brøt hun 10.000-meteren før det var løpt halvveis.

Grøvdal var eneste norske innslag i Diamond League-festen i Paris.

