Blytung PL-retur for Ødegaard – 0-3 og ett rødt kort før pause

Ødegaard fikk plass i startelleveren til Mikel Arteta borte mot City. Nordmannen klarte ikke å frelse et Arsenal som hadde håp om en god opplevelse etter en dårlig sesongstart.

Hjemmelaget scoret to ganger i løpet av to minutter tidlig i 1.-omgangen. Ilkay Gündogan og Ferrán Torres var ikke under imponerende press fra Arsenal-forsvaret ved målene.

Da Granit Xhaka fikk rødt kort for en stygg takling etter 35 minutter gikk vondt til verre. Like før pause økte Gabriel Jesus til 3-0 etter assist fra milliardmannen Jack Grealish.

Ødegaard ble nylig kjøpt fra Real Madrid for cirka 400 millioner kroner. Arsenal tapte sine to første seriekamper i høst, og førsteomgangen i Manchester kan tyde på at det blir til tre strake nederlag.

