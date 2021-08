Grorud kom til kampen uten hovedtrener etter at Aksel Bergo var ferdig i klubben med umiddelbar virkning fredag. Oslo-laget står med dårlig poengfangst i årets sesong, men lørdag var lagets og ligaens toppscorer Oscar Aga virkelig på jobb.

Hjemmelaget ledet 2-0 fram til det 85. minutt, men deretter handlet alt om Aga. Han scoret tre mål og sikret verdifulle tre poeng. Avgjørelsen falt seks minutter på overtid.

Ingen av lagene maktet å score før pause, og det sto 0-0.

Michael Baidoo ga laget sitt et forsprang da han satte inn 1-0-målet etter 64 minutters spill, og så var Sandnes Ulf på farten igjen. De doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0 da det var spilt en halv time i andre omgang. Målet gjør at Sandnes Ulf-spilleren står med fire mål denne sesongen. Ti minutter senere ble avstanden mellom lagene mindre da Aga reduserte til 1-2. Tre minutter før slutt fikk Grorud straffespark, og samme spiller satte inn 2-2-målet. Groruds samme mann scoret på straffe fem minutter på overtid. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-3.

Før møtet med Sandnes Ulf hadde Grorud tapt seks kamper på rad.

Sandnes Ulfs Markus Vassøy Nilsen, Michael Baidoo og Chris Sleveland pådro seg gult kort. For Grorud fikk Saadiq Elmi gult kort.

Sandnes Ulf er fortsatt på 13.-plass, mens Grorud er nå nummer 14.

Kampen på Øster Hus Arena ble ledet av Svein Tore Sinnes.

I neste runde skal Sandnes Ulf møte Raufoss, mens Grorud møter Stjørdals-Blink.

