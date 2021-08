Eiking sykler videre som Vuelta-leder – slo Hushovds rekord

Rytterne gjorde fredag unna den lengste strekningen i årets Vuelta. Hele 203,7 kilometer ventet på den 13. etappen. Det var en relativt flat etappe, og det ble dermed ingen angrep på Eiking i sammenlagtkampen.

Eiking og resten av Intermarché-laget lå i fronten av hovedfeltet og kontrollerte mot slutten av etappen. Det sprakk imidlertid opp helt på tampen da spurttogene satte opp farten.

Nordmannen trillet inn til 22.-plass, elleve sekunder bak franske Florian Sénéchals vinnertid.

Historisk

Dermed beholdt Eiking den røde ledertrøya han sikret seg etter tirsdagens kjøring. Han holdt unna på kuperte etapper både onsdag og torsdag.

Lørdag skriver Eiking norsk sykkelhistorie. Da blir han første nordmann til å ha den røde ledertrøya i Vueltaen over fire etapper. Thor Hushovd ledet storrittet i tre dager i 2006.

Eiking har 58 sekunder ned til Guillaume Martin og 1.56 minutter til Primoz Roglic på plassene bak seg i sammendraget.

Fransk seier

Sénéchal vant etter en spurtduell med italienske Matteo Trentin. Fredagens brudd ble hentet inn med 29 kilometer igjen. Seieren var Sénéchals første i en Grand Tour.

– Jeg er veldig glad. Både for meg selv og min familie, sa seierherren til arrangøren etter etappen.

Det var ikke ventet at han skulle spurte for Deceuninck-Quick-step. Det er nemlig nederlandske Fabio Jakobsen som lagets beste spurter, men han fikk mekanisk trøbbel med sykkelen like før mål. Dermed måtte Sénéchal spurte til fordel for lagkameraten.

Lørdag venter en virkelig monsteretappe for Eiking, og det er ventet at han der vil få stor konkurranse om å bære trøya også på den 15. etappen søndag. Etappen, som går over 165 kilometer, inneholder to førstekategoristigninger og en tredjekategoristigning. Dermed kan det fort bli tøft for 26-åringen.

Sykkelrittet Vuelta a España fredag, verdenstouren (24 av 29):

13. etappe (flat), 203,7 km Belmez – Villanueva de la Serena:

1) Florian Sénéchal, Frankrike (Deceuninck-Quick-step) 4.58.23, 2) Matteo Trentin, Italia (UAE) samme tid, 3) Alberto Dainese, Italia (DSM) 0.02 min. bak, 3) Luka Mezgex, Slovenia (BikeExchange) 0.03, 5) Stan Dewulf, Belgia (AG2R) s.t., 6) Piet Allegaert, Belgia (Cofidis) s.t., 7) Itamar Einhorn, Israel (Israel Start-Up) s.t., 8) Antonio Soto, Spania (Euskaltel-Euskadi) s.t., 9) Rui Oliveira, Portugal (UAE) s.t., 10) Egan Bernal, Colombia (Ineos) 0.06.

Norsk: 22) Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert) 0.11.

Sammenlagt:

1) Eiking 50.31.52, 2) Guillaume Martin, Frankrike (Cofidis) 0.58 min. bak, 3) Primoz Roglic, Slovenia (Jumbo-Visma) 1.56, 4) Enric Mas, Spania (Movistar) 2.31, 5) Miguel Ángel López, Spania (Movistar) 3.28, 6) Jack Haig, Australia (Bahrain-Victorious) 3.55, 7) Bernal 4.41, 8) Adam Yates, Storbritannia (Ineos) 4.57, 9) Sepp Kuss, USA (Jumbo-Visma) 5.03, 10) Felix Grossschartner, Østerrike (Bora-hansgrohe) 5.38.

Rittet avsluttes søndag 5. september.