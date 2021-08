Warholm fikk bank på 400 meter flatt i Lausanne: – Ikke godt nok

Amerikaneren Wilbert London vant på 45,17. På forhånd ble det spekulert på at Warholm kunne tukte Thomas Schönlebes 34 år gamle europarekord (44,33) satt i VM i Roma i 1987.

Det var han ikke i nærheten av denne gangen.

– Jeg må revansjere dette og forsøke meg på 400 meter flatt igjen. Jeg kan ikke holde på slik. Mest sannsynlig er dette en konsekvens av et tøft kjør, sa Warholm i intervjuet med NRK.

25-åringen fra Ulsteinvik var klar på at dette løpet var under pari og et stykke unna forventningene.

Bestemt

Warholm hadde bestemt seg for å løpe 400 meter flatt i Diamond League-stevnet allerede før han satte verdensrekord og ble olympisk mester på 400 meter hekk med 45,94 i Tokyo i sommer.

Noen timer etter at OL-gullet var sikret offentliggjorde han planene foran det norske pressekorpset. Da trodde han at han var i stand til å løpe et godt stykke ned på 43-tallet.

Det viste seg at det ble for tøft. Kanskje ble Warholm også forstyrret av den sterke vinden på stadion.

– Jeg hadde troen, men beina svarte dessverre ikke som forventet. Kroppen var ikke på plass. Det kjente jeg ganske tidlig. Dette er ikke bare vindens skyld, sa Warholm.

Prøvde

– Du kan forvente at jeg løper så fort jeg kan, sa Warholm til NRK før løpet.

Det gjorde han også. Det var bare det at føttene ikke ville være med på leken. Warholm gikk ut med det han hadde i bane sju.

– Jeg prøvde alt jeg hadde, men det var ikke godt nok, konkluderte han.

Steven Gardiner fra Bahamas løp inn til 43,85 da han tok OL-gull på distansen for en knapp måned siden.

Warholm har løpt få flate 400-metere i karrieren, og hans personlige rekord 44,87 ble satt i Florø for fire år siden.

