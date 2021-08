Torsdagens tv-sport, time for time

07.00: Paralympics fra Tokyo. Bordtennis og svømming. Medaljeøvelser med norske: Svømming: 200 m medley kvinner SB5 (Sarah Louise Rung?) 10.30, 100 m bryst menn SB9 11.40 (Fredrik Solberg?). (NRK1)

13.30: Golf, Europeisk Masters (2 mill. euro), europatour menn i Crans Montana, Sveits. Med Kristoffer Reitan. (Viasat Golf)

15.00: Ishockey, OL-kvalifisering menn på Jordal amfi, 1. runde: Danmark - Slovenia. (TV2 Sport1)

15.00: Syklng, Vuelta a España, verdenstouren (24 av 29): 12. etappe (kupert), 175 km Jaen – Cordoba. Sensasjonsmannen Odd Christian Eiking kjører fortsatt i den røde ledertrøya. Han kom inn til 10.-plass like foran Guillaume Martin onsdag, etter å ha sneket seg forbi like før målgang. - Jeg er glad jeg gjorde det, så jeg kunne snike meg inn i topp 10, sa Eiking til arrangøren. Eiking var elleve sekunder bak Primoz Roglic som vant etappen. Det gjør at nordmannen fortsatt er 58 sekunder foran franske Martin og 1.56 minutter foran tittelforsvarer Roglic i sammendraget. (TV2 Sport2, Eurosport 1)

15.00: Sykling, Deutschland Tour: 1. etappe, 191,4 km Stralsund – Schwerin med bl.a. Alexander Kristoff. (Eurosport N)

17.00: Terrengsykling, VM i Val di Sole i Italia: Rundbaneritt, kortbane: Kvinner med bl a Erik Hægstad og Emil Hasund Eid. (TV2 Sport2)

18.00: Fotball. trekning av gruppespillet i Champions League for menn. (TV2 Sport1, Eurosport 1)

19.00: Ishockey, OL-kvalifisering på Jordal Amfi, 1. runde: Sør-Korea - Norge. NHL-proff Mats Zuccarello og Norge får endelig spille foran et norsk publikum igjen. OL-plass i beijing i februar ligger i potten. Etter kveldens kamp møter Norge Slovenia fredag og Danmark søndag. Alle kampene spilles i Jodal amfi. Vinneren av turneringen får plass i OL-sluttspillet. (TV2 Zebra)

20.00: Friidrett, Diamond League-stevne fra Lausanne med blant andre Karsten Warholm i et historisk forsøk på 400 meter flatt. Program: Kule menn (DL) 19.25, lengde kvinner (DL) 19.25, stav menn (DL) 19.35, 400 m menn (Warholm) 19.54, høyde kvinner (DL) 19.55, 400 m kvinner (DL) 20.03, 800 m menn (DL) 20.15, spyd menn (DL) 20.25, 1500 m kvinner (DL) 20.30, 110 m hekk menn (DL) 20.40, tresteg kvinner (DL) 20.45, 3000 m menn (DL) 20.50, 100 m kvinner (DL) 21.07, 400 m hekk kvinner (DL) 21.18, 200 m menn (DL) 21.35, 4 x 100 m kvinner 21.52. (NRK1)

21.00: Golf, 2. finaleturnering i PGAs B-tour i Columbus, Ohio, kvalifisering til PGA-touren (2 av 3): Med Kristoffer Ventura. (Eurosport N)

21.07: Baseball, Major League Baseball: Toronto Blue Jays - Chicago White Sox. (Vsport+)

02.20: Paralympics fra Tokyo, friidrett, roing og bordtennis. Friidrett: 1. runde 100 m menn T12 03.14 (Salum Kashafali). Roing: Forsøksheat singlesculler kvinner 02.30 (Birgit Skarstein). (NRK1)









