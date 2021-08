Rung utslått på 200 meter medley

Rung havnet på 5.-plass med tiden 3.22,75.

– Det var godt å komme i gang her i Paralympics. Jeg følte det gikk best på brystsvømmingen, sa Rung, ifølge VG. Det er ventet at rogalendingen har bedre sjanser når hun lørdag skal svømme 100 meter bryst i Tokyo.

[ Sint på seg selv etter seier og tap ]

Rung har fått tøffere motstand etter nye klassifiseringsregler for graden av funksjonshemning.

Rung svømmer 100 meter bryst lørdag.

Urhaug-tap i bordtennis

Tommy Urhaug måtte gi tapt for Mitar Palikuca i siste gruppespillskamp i bordtennis i Paralympics. Han er likevel etter alle solemerker videre til kvartfinale.

Palikuća vant 3-2 i sett (10-12, 11-7, 8-11, 11-6, 8-11).

– Det var litt som forventet. Det var veldig jevnt med små marginer, der det bikker feil vei. Men en OK kamp fra min side. Jeg var nok litt passiv til tider, men han er vanskelig å spille mot, sa Urhaug til NRK etter tapet.

Seier ville betydd gruppeseier og en enklere motstander i kvartfinalen, men det skjer ikke. Likevel er han etter alle solemerker videre som nummer to i gruppen. Det blir kvartfinale for Urhaug fredag.

Urhaug har gull i Paralympics i London i 2012 og bronse fra lekene i Beijing i 2008 som sine gjeveste meritter.