Paralympics: Fredrik Solberg sist i finalen på 100 meter bryst

Solberg svømte inn til sluttiden 1.14,05 og ble sist i finalen. Unggutten stivnet halvveis og fikk det etter hvert tøft de siste 50 meterne av finalen.

– Det er ikke så mye å si, jeg følte meg bra. Men jeg stivner for hardt, og det blir så mye syre. Det ble for tungt. Det er skuffende selvfølgelig. Jeg kunne sett for meg en pers her nå, sa Solberg til NRK etter konkurransen.

Hold deg oppdatert! Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her

– Jeg får se fram mot sprinten og ikke bruke for mye energi på det, sa han.

Storfavoritten Stefano Raimondi innkasserte gullmedaljen med tiden 1.05,35, foran de to russerne Artem Isajev og Dmitrij Dartasinskij.

Solberg får en mulighet til å revansjere torsdagens finale. Natt til søndag svømmer han forsøk i 50 meter fri.