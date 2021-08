Etter at 23-åringen rullet i for par på det første hullet, gikk det slag i slag med birdier både på nummer to, tre og fire. Dermed ligger nordmannen på delt 1.-plass etter at han har spilt fire hull.

Han deler ledelsen sammen med amerikanske Harold Varner som er tre slag under par etter sine første ni hull.

Hovland var lenge i tetstriden i den første turneringen i Jersey City sist helg, men en dårlig sisterunde ødela for nordmannen som måtte ta til takke med delt 43-plass til slutt.

(©NTB)