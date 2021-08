Magnus Teien Gundersen har flere gode sjanser på Bjerke i dag. Faren Geir Vegard driver kanskje landets beste trenerstall for unghester av varmblodsrasen. Nå skal de opp til eksamen og kvalifisere seg for finalene i Kriterie- og Derby-løpene. Vi satser på at Gundersen junior styrer først over mål med hoppa Kim B.R. (V65-2). (Eirik Stenhaug / Equus/NTB)