Tirsdagens TV-sport, time for time

12.50: Paralympics 2020: Åpningsseremoni fra Olympiastadion i Tokyo. Rytteren Jens Lasse Dokkan (60) og friidrettsutøver Ida Louise Øverland (17) er Norges flaggbærere. Dokkan har deltatt på samtlige Paralympics siden dressurridning ble offisiell gren i 1996. (NRK 1)

15.00: Sykling, etapperittet Vuelta a Espana (Spania Rundt) på UCIs verdenstour, 10. etappe (189 km – småkupert med en kategori 2-stigning mot slutten): Roquetas de Mar – Rincón de la Victoria. Odd Christian Eiking (Intermarché) er norsk deltager, han ligger på 19.-plass i sammendraget. Rytterne hadde fridag i går. Den tidligere dopingtatte italieneren Damiano Caruso vant søndagens tøffe etappe. Primoz Roglic, Slovenia beholdt den røde ledertrøya, men har bare 28 sekunder til spanjolen Enric Mas. (Eurosport 1, TV 2 Sport 2)

20.45: Fotball, engelsk ligacup, 2. runde: Huddersfield Town – Everton fra Kirklees Stadium. Huddersfield har vunnet to ligakamper på rad i Championship, men får det tøft mot solide Everton fra Premier League? (Vsport 2)

21.00: Fotball, UEFAs mesterliga menn, playoff 2. kamp: Ferencvaros – Young Boys fra Groupama Arena i Budapest. YB vant 3–2 hjemme i Bern, men to scoringer fra Franck Boli (bildet) i bortekampen gir ungarerne håp om avansement til gruppespill for andre år på rad. Franck Boli fra Elfenbenskysten huskes som toppscorer i Eliteserien 2018 (17 mål), før han ble solgt fra Stabæk til Budapest i sommervinduet året etter. Ferencvaros har også to nordmenn i stallen: Drammenseren Tokmac Nguen er skadd, men Kristoffer Zachariassen (eks RBK og S08) forventes å spille på midtbanen. (TV 2 Sport 1)

21.00: Fotball, UEFAs mesterliga menn, playoff 2. kamp: Ludogorets Razgrad – Malmö FF fra Huvepharma Arena. Jo Inge Berget scoret da MFF vant 2–0 hjemme. Nå kan de sikre avansement med en god bortekamp i Bulgaria (TV 2 Sport Premium). PSV Eindhoven – Benfica fra Philips Stadion. Benfica vant hjemmekampen 2–1. (TV 2 Sport Premium 2)

04.30: Paralympics 2020: Bordtennis og rullestolrugby fra Tokyo. (NRK 2)