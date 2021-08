Mandagens TV-sport, time for time

17.30: Fotball, 1. divisjon menn (OBOS-ligaen), 15. runde: Fotball direkte, studiosending med direkte innslag fra kampene Bryne – Åsane, Fredrikstad – Stjørdals-Blink, Grorud – Jerv, KFUM Oslo – Sandnes Ulf og Strømmen – Aalesund. Enkeltkamper kan strømmes på Discovery+ og Eurosport Player. Kampstart kl. 18.00. (Eurosport N)

19.00: Fotball, dansk Superliga, 6. runde: FC Nordsjælland – Vejle BK fra Right to Dream Park i Farnum. Den bare 17 år gamle bodøværingen Andreas Schjelderup har åpnet sesongen svært bra for Nordsjælland, som nå har tre strake seire. Playmakeren Schjelderup har fått godt med spilletid og tegnet seg også på scoringslista mot OB for 14 dager siden. Dagens motstander Vejle står uten seier på fem forsøk. (Vsport 1)

20.00: Fotball, 1. divisjon menn (OBOS-ligaen), 15. runde: Ranheim – HamKam fra Extra Arena. Kjetil Rekdal har åpenbart gjort underverker på Briskeby, med HamKam alene på topp etter 14 runder. Sist ble det borteseier i den viktige toppkampen mot Jerv i Grimstad. Nå venter en like tøff bortekamp i Trondheim. Ranheim har ikke glitret hittil, men er vanskelige å bryte ned på hjemmebane. (Eurosport N)

20.00: Fotball, spansk La Liga, 2. runde: Getafe – Sevilla fra Coliseum Alfonso Perez. (TV 2 Sport Premium 2)

21.00: Fotball, engelsk Premier League, 2. runde: West Ham United – Leicester City fra London Stadium. (TV 2 Sport Premium)

22.00: Fotball, spansk La Liga, 2. runde: Osasuna – Celta Vigo fra Estadio El Sadar i Pamplona. (TV 2 Sport Premium 2)

02.00: Amerikansk fotball, NFL pre-season: New Orleans Saints – Jacksonville Jaguars fra Superdome. (Vsport 1)