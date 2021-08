Utrolig Gustafsson-dobbel på 84 sekunder for Lillestrøm

Nyankomne Alexander Søderlund har signert for gamleklubben og startet på benken. Han fikk se at Gustafsson scoret to mål på rappen for de gulkledde.

Svensken, som er på utgående kontrakt i Lillestrøm, sto uten scoringer for LSK denne sesongen før det for alvor løsnet.

Lillestrøm fikk sin rekke på ti strake kamper uten tap brutt mot Bodø/Glimt sist runde. Søndagens seier gjør at det kun er fem poeng opp til serieleder Molde.

Haugesunds august fortsetter på samme vis med månedens tredje strake tap og ni innslupne mål.

Haugesund er trygt plassert midt på tabellen på en 8.-plass. Neste kamp for dem kommer mot Brann til helgen. For høytflygende Lillestrøm venter Mjøndalen.

Det var Lillestrøm som kom best i gang og skapte de første sjansene. Etter 22 minutter var Gustafsson på plass på en tur og banket inn ledelsen. Derfra skulle det altså gå 84 sekunder før svensken var på plass igjen.

På bakre stolpe, på innlegg fra Vetle Dragsnes, plasserte han inn 2-0 på hel volley via stolpen.

Haugesund hadde problemer med å skape sjanser mot de gulkledde, og på overtid fikk bortelaget sitt tredje mål.

Søderlund kom inn fire minutter før slutt i sitt comeback. Seks minutter senere, scoret Fredriksen selvmål da han var uheldig og ble truffet av et innlegg av Thomas Lehne Olsen.

KAMPFAKTA

Haugesund – Lillestrøm 0-3 (0-2)

Haugesund stadion: 2215 tilskuere.

Mål: 0-1 Daniel Gustafsson (22), 0-2 Gustafsson (23), 0-3 Ulrik Fredriksen (selvmål 90).

Dommer: Sivert Amland.

Gult kort: Benjamin Tiedemann Hansen, Kristoffer Velde, Haugesund, Kaan Kairinen, Espen Garnås, Daniel Gustafsson, Eskil Smidesang Edh, Lillestrøm.

Haugesund (4-3-3): Egil Selvik – Thore Pedersen (Torje Naustdal fra 46.), Ulrik Fredriksen, Benjamin Tiedemann Hansen, Alexander Stølås – Peter Therkildsen, Kevin Martin Krygård (Alexander Søderlund fra 86.), Sondre Liseth (Mads Sande fra 73.) – Niklas Sandberg, Alioune Ndour (Martin Samuelsen fra 61.), Kristoffer Velde.

Lillestrøm (3-4-2-1): Mads Hedenstad Christiansen – Espen Garnås, Igoh Ogbu, Tom Pettersson (Magnus Knudsen fra 84.) – Lars Ranger, Ifeanyi Mathew, Kaan Kairinen (Fredrik Krogstad fra 75.), Vetle Dragsnes – Daniel Gustafsson (Eskil Smidesang Edh fra 76.), Gjermund Åsen (Henrik Langaas Skogvold fra 90.) – Thomas Lehne Olsen (Jonatan Braut Brunes fra 90.).

Eliteserien menn søndag, 16. runde:

Bodø/Glimt – Kristiansund 3-0, Haugesund – Lillestrøm 0-3, Sandefjord – Tromsø 1-1, Vålerenga – Viking 1-1.

Senere kampstart: Rosenborg – Odd (20.00).

Spilt lørdag: Stabæk – Mjøndalen 1-1 , Strømsgodset – Brann 3-1 .