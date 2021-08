Strandberg utvist med to gule kort på ett minutt, Ronaldo ville på benken

Det ble en minneverdig serieåpning for flere lag i Serie A søndag.

Med Ronaldo på benken etter eget ønske, ledet Juventus 2-1 da portugiseren kom innpå etter en times spill. I det 83. minutt utlignet Gerard Deulofeu for Udinese.

Nesten fire minutter på overtid trodde Ronaldo at han hadde blitt matchvinner. I kjent stil steg han opp i feltet etter et innlegg og stanget ballen i nettmaskene.

Linjemannen holdt flagget nede og superstjernen dro av seg drakten i gledesrus. Men etter en VAR-sjekk viste det seg at skulderen til Ronaldo var på feil side og målet ble annulert for offside til Ronaldos store fortvilelse. Klagene fra 36-åringen ble ikke hørt, og han fikk istedenfor gult kort.

Ryktes vekk

Dermed ble det kontroversielt både før og etter kamp. Da lagoppstillingene ble klare, var Ronaldo på benken. Det ønsket han selv å være, meldte overgangsguruen Fabrizio Romano.

Juventus' store stjerne har vært ryktet bort fra Italia, og han skal angivelig ikke ha ønsket å starte siden han fortsatt ikke vet hvor han skal spille når overgangsvinduet stenger 31. august. Juventus' visepresident Pavel Nedved avviser ryktene og sier at det ikke er noen dramatikk bak benkingen av superstjernen.

– Vi bestemte oss for det sammen med Ronaldo. Det er normalt. Ronaldo vil 100 prosent bli værende, sa Nedved om ryktene til DAZN.

Utrolig Strandberg-utvisning

I Bologna utspilte det seg et helt annet drama, med en norsk landslagsstopper i en av hovedrollene. Salernitana stilte med Strandberg fra start, men etter en drøy halvtime sa det stopp for nordmannen.

Med to gule kort i to forskjellige situasjoner i løpet av et knapt minutt, måtte midtstopperen ut med marsjordre på stillingen 0-0. En rugbytakling og en hands sørget for det.

Bologna fikk også rødt kort etter 50 minutter og straffe imot. Salernitana gikk opp i ledelsen fra straffemerket, men det dramaet skulle ikke ende der.

Lorenzo de Silvestri utlignet til 1-1 etter 59 minutter og ti minutter senere sørget Mamadou Coulibaly for ny Salernitana-ledelse. Like etter scoret først Marko Arnautovic i hans retur til fotball-Europa, før de Silvestri avgjorde kampen tre minutter senere, med sitt annet mål for dagen.

Bologna fikk et nytt rødt kort like før slutt, men Salernitana klarte aldri å utligne. Julian Kristoffersen ble sittende på benken hele kampen.

Italiensk Serie A menn søndag, 1. runde:

Bologna – Salernitana 3-2, Udinese – Juventus 2-2.

Senere kampstart: Napoli – Venezia (20.45), Roma – Fiorentina (20.45).

Spilt lørdag: Hellas Verona – Sassuolo 2-3 , Inter – Genoa 4-0 , Empoli – Lazio 1-3 , Torino – Atalanta 1-2 .

Spilles mandag: Cagliari – Spezia, Sampdoria – Milan.