Søndagens TV-sport, time for time

06.00: Motorsport, asfaltracing. Fra Le Mans 24-timers for sportsvogner. Sending fram til 16.30. (Eurosport 1)

10.10: Motorsport, asfaltracing. Kvalifisering til det åpne tyske mesterskapet (DTM) for touringbiler fra Nurbürgring. Andre race kl. 13.15, andre Trophy race 15.00. (Vsport 3)

12.00: Sandvolleyball, King of the Court. Siste dag av turneringen fra Hamburg. (Vsport 3)

12.03: Motorsport, asfaltracing. World Cup touringbiler fra Hungaroring, første race. (Eurosport N)

12.15: Fotball, nederlandsk Eredivisie menn, 2. runde: FC Twente – Ajax fra De Grolsch Veste. (Vsport 1)

13.00: Sykling, etapperittet Tour of Norway – siste etappe (156 km): Stavanger – Stavanger. (TV 2)

13.00: Golf AIG British Open (4,5 mill. dollar) på LPGA-touren. Årets femte og siste majorturnering for kvinner. Siste spilledag fra Carnoustie, Skottland. Eneste norske deltager, Marianne Skarpnord, ble slått ut fredag. (Vsport Golf)

13.15: Sykling, VM i BMX fra Papendal i Arnhem, Nederland. (TV 2 Sport 1)

15.00: Fotball, engelsk Premier League, 2. runde: Southampton – Manchester United fra St. Mary’s Stadium (TV 2 Sport Premium), Wolverhampton Wanderers – Tottenham fra Molineux Stadium. (TV 2 Sport Premium 2)

15.00: Sykling, etapperittet Vuelta a Espana (Spania Rundt), 9. etappe (188 km – fjell): Puerto-Lumbreras – Alto de Velefique. Odd Christian Eiking er norsk deltager. (Eurosport N, TV 2 Sport 2)

15.00: Fotball, 1. divisjon (OBOS-ligaen), 15. runde: Start – Sogndal fra Sør Arena. (Eurosport N)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 2. runde: TSG Hoffenheim – Union Berlin fra PreZero Arena i Sinsheim. (Vsport 1)

16.00: Sandvolleyball, King of the Court. Siste dag av turneringen fra Hamburg. (Vsport 3)

17.00: Fotball, Eliteserien menn, 16. runde: Fotball direkte, studiosending med direkte innslag fra kampene Bodø/Glimt – Kristiansund, Haugesund – Lillestrøm, Sandefjord – Tromsø og Vålerenga – Viking. Enkeltkamper kan strømmes på Discovery+ og Eurosport Player. Kampstart kl. 18.00. (Eurosport N)

17.00: Fotball, La Liga, 2. runde: Real Sociedad – Rayo Vallecano fra Estadio Reale Seguros i San Sebastian. (TV 2 Sport Premium 2)

17.30: Fotball, Premier League, 2. runde: Arsenal – Chelsea fra Emirates i London. Vår landslagskaptein Martin Ødegaard ble fredag historiens dyreste norske fotballspiller, da overgangen fra Real Madrid til Arsenal gikk i boks. Summen er ikke offentliggjort, men anslått til 31,5 millioner pund. Eller et sted mellom 370 og 425 millioner kroner. Ødegaard spilte hele vårsesongen på lån i London-klubben og vet hva han går til, men blir dessverre ikke spilleklar til dagens kamp. Arsenal tapte serieåpningen 0–2 for Brentford og er hardt rammet av at begge stjernespissene, Pierre-Emerick Aubameyang og Alexandre Lacazette, har testet positivt for koronavirus. Lacazette spiller ikke i dag, Aubameyang er usikker. (TV2 Sport Premium)

17.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 2. runde: Bayern München – FC Köln fra Allianz Arena. (Vsport 1)

18.00: Fotball, Eliteserien menn, 16. runde: Vålerenga – Viking fra Intility Arena. Trener Dag-Eilev Fagermo har forlenget kontrakten med Vålerenga, kanskje er spiss Vidar Ørn Kjartansson spilleklar etter skade og sommerens nyervervelser skal spilles inn i laget. Vålerenga går mot en spennende høstsesong og bør helst ta tre poeng mot Viking. Siste seier kom 1. juli, med 4 –1 over Sarpsborg. (TV Norge)

18.00: Fotball, dansk Superliga menn, 6. runde: Viborg FF – AGF Aarhus fra Energi Viborg Arena. (Vsport 2)

18.00: Golf, The Western & Southern Open (9,5 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Siste spilledag fra Liberty National GC i New Jersey, med Viktor Hovland. (Eurosport N)

19.30: Fotball, spansk La Liga, 2. runde: Atlético Madrid – Elche fra Wanda Metropolitano. (TV 2 Sport 1)

20.00: Fotball, Eliteserien menn, 16. runde: Rosenborg – Odd fra Lerkendal. (Eurosport N)

20.10: Baseball, Major League: Milwaukee Brewers – Washington Nationals fra American Family Field. (Vsport +)

20.30: Motorsport, Nascar Cup Series fra Michigan. (Vsport 3)

22.00: Fotball, spansk La Liga, 2. runde: Levante – Real Madrid Estadi Ciutat de València. (TV 2 Sport 1)

23.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Western & Southern Open for menn. Finale fra Cincinnati, Ohio. (Eurosport N)