Filip Ingebrigtsen innrømmer treningsbom før OL

Lørdag var den mellomste av løperbrødrene Ingebrigtsen tilbake i Diamond League-sirkuset i Eugene. Der løp han inn til tiden 3.52,97 på en engelsk mil. Det ga åttendeplass i et sterkt felt.

Svarene kroppen ga var bedre enn på lenge, og til NRK innrømmer Ingebrigtsen at han og trenerpappa Gjert har tatt grep rundt treningen etter at opplegget som ble fulgt inn mot OL ikke fungerte.

– Før Bislett og Monaco i starten av juli så prøvde jeg å komme tilbake i normal trening. Jeg hadde ingen hardøkter eller spesielle fartsøkter, og det funket ganske bra, men da jeg kom opp på det nivået der, så prøvde vi å kjøre litt mer konkurransefart og spisse inn mot OL, og det tålte ikke kroppen, sier han til kanalen.

– Jeg ble egentlig bare i dårligere og dårligere form etter hver økt, tilføyer han.

Nå er ny kurs staket ut.

– Det risikoopplegget funket ikke, så vi går tilbake til et opplegg der det er et helt annet type treningsopplegg for ham. Som han responderer betydelig bedre på, sier Gjert Ingebrigtsen.

I Tokyo-OL måtte Filip se seg utslått i forsøket på 1500 meter. Nå håper han å avslutte sesongen sterkt.

