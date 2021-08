Lørdagens TV-sport, time for time

10.15: Motorsport, asfaltracing. Kvalifisering til det åpne tyske mesterskapet (DTM) for touringbiler fra Nurbürgring. Første race kl. 13.15. (Vsport 3)

12.00: Golf AIG British Open (4,5 mill. dollar) på LPGA-touren. Årets femte og siste majorturnering for kvinner. Tredje spilledag fra Carnoustie, Skottland. Marianne Skarpnord endte fem slag over par da hun hadde spilt ferdig sin andre runde i går. Det var godt over cutgrensen og hun får dermed ikke spille lørdag og søndag. (Vsport Golf)

12.35: Sykling, etapperittet Tour de l’Avenir, 8. etappe (71,3 km fjell): La Tour-en-Maurienne – Saint Jean d’Arves. Rittet er for U23-ryttere og det norske landslaget har herjet i «ungdommens Tour de France». På torsdagens fjelletappe vant de 21 år gamle tvillingene Anders og Tobias Halland Johannessen fra Drøbak dobbelt, med Anders først. Fra før hadde Søren Wærenskjold to etappeseire. I går kom Tobias Johannessen til fjellets topp alene og overtok samtidig sammenlagtledelsen 2.17 minutter foran spanske Carlos Cano. (Eurosport N)

13.00: Sandvolleyball, King of the Court. Tredje dag av turneringen fra Hamburg. (Vsport 1)

13.30: Fotball, engelsk Championship, 4. runde: Queens Park Rangers – Barnsley fra Loftus Road. Stefan Johansen og QPR har fått en flott sesongstart og er i delt tabelltopp. (Vsport 2)

13.30: Fotball, tysk 2. Bundesliga, 4. runde: Karlsruher SC – Werder Bremen. (Vsport +)

13.30: Fotball, Premier League, 2. runde: Liverpool – Burnley fra Anfield. (TV 2 Sport Premium)

14.53: Sykling, etapperittet Vuelta a Espana (Spania Rundt), 8. etappe (174 km – flat): Santa Pola – La Manga del Mar Manor. Odd Christian Eiking er norsk deltager. Australieren Michael Storer vant fredagens fjelletappe etter et solostøt. Primoz Roglic beholdt den røde ledertrøya, men er bare åtte sekunder foran Østerrikes Felix Grosschartner i sammendraget. (Eurosport N, TV 2 Sport 2)

15.00: Sykling, etapperittet Tour of Norway – 3. etappe (160 km): Jørpeland – Jørpeland. En runde i Ryfylke for et beite profflag med mange nordmenn. Helnorske Uno-X stiller også med fem nordmenn og en danske. Briten Ethan Hayter vant også gårsdagens andre etappe da han spurtet til mål i Sirdal. Alexander Kristoff (UAE) hjalp lagkamerat Sven Erik Bystrøm til å ta teten i spurten, men det holdt ikke inn for haugesunderen som endte opp med 5.-plass. (TV 2)

15.00: Motorsport, asfaltracing. DTM-mesterskapet for touringbiler fra Nurbürgring. Trophy Race 1. (Vsport 3)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 2. runde: Freiburg – Borussia Dortmund fra Dreisamstadion. Tap i supercupen mot Bayern i midtuka for Erling Braut Haaland og Dortmund. De tapte også i ligaen her i fjor, men nå skal det jaktes revansj! (Vsport 1), Eintracht Frankfurt – Augsburg fra Deutsche Bank Park. (Vsport +)

16.00: Engelsk Premier League, 2. runde: Manchester City – Norwich City fra Etihad (TV 2 Sport Premium 2), Aston Villa – Newcastle United fra Villa Park (TV 2 Sport 1), Leeds United – Everton fra Elland Road. (TV 2 Sport Premium)

16.00: Fotball, engelsk Championship, 4. runde: Sheffield United – Huddersfield Town fra Bramall Lane. (Vsport 2)

16.00: Sandvolleyball, King of the Court. Tredje dag av turneringen fra Hamburg. (Vsport 3)

16.00: Stup, VM døds 2021 fra Operataket på Filipstadkaia i Oslo. (TV 2 Zebra)

18.00: Fotball, dansk Superliga menn, 6. runde: OB Odense – Brøndby. (Vsport 2)

18.00: Fotball, Eliteserien menn, 16. runde: Stabæk – Mjøndalen fra Nadderud Stadion. Svært åpent og viktig bunnoppgjør. Mjøndalen har dårligst poengform, men slipper ikke inn mye mål. (Eurosport N)

18.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 2. runde: Bayer Leverkusen – Borussia Mönchengladbach fra BayArena. (Vsport 1)

18.30: Fotball, engelsk Premier League, 2. runde: Brighton & Hove Albion – Watford fra Amex Stadium. Joshua King har slitt med en mindre lyskeskade, men kan få sin debut for Watford her. (TV 2 Sport Premium)

18.30: Triatlon, verdensserien for kvinner elite fra Edmonton, Canada. (TV 2 Sport 2)

19.00: Motorsport, motocross. Den amerikanske proffserien fra Budds Creek National i Maryland. (Vsport +)

19.30: Fotball, spansk La Liga, 2. runde: Granada CF – Valencia. (TV 2 Sport Premium)

20.00: Fotball, Eliteserien menn, 16. runde: Strømsgodset – Brann fra Marienlyst Stadion. Viktig bunnkamp. Hvor står tabelljumbo Brann etter den siste tidens utenomsportslige turbulens? I går fikk kaptein Kristoffer Barmen sparken etter det skandaløse etterpålaget i lokalene på Brann Stadion. (TV Norge)

20.00: Golf, The Western & Southern Open (9,5 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Tredje spilledag fra Liberty National GC i New Jersey. Den første av de tre turneringene som utgjør sluttspillet på PGA-touren. Viktor Hovland henger fortsatt med i toppen etter to dager. Han gikk en god runde på minus fire i går og ligger sju slag under par på en delt 12.-plass. Det er fem slag opp til lederen Jon Rahm. I dag starter han sin runde klokka 18.40 norsk tid, i par med amerikaneren Patrick Cantlay. (Eurosport N)

21.00: Motorsport, Nascar Xfinity Series fra Michigan. (Vsport 2)

21.30: Triatlon, verdensserien for menn elite fra Edmonton, Canada. (TV 2 Sport 2)

22.00: Friidrett, Diamond League. Prefontaine Classic, DL-stevne 8 av 12 fra Eugene, Oregon. OL-mester på 1500 meter Jakob Ingebrigtsen og broren Filip Ingebrigtsen løper en engelsk mil klokka 23.52. (NRK 1, NRK 2 fra 23.00)

22.00: Fotball, spansk La Liga, 2. runde: Athletic Bilbao – FC Barcelona. (TV 2 Sport Premium)

22.10: Baseball, USAs Major League: Houston Astros – Seattle Mariners. (Vsport 1)

23.00: Motorsport, Indycar. Kvalifisering fra New Hampshire, løp fra 02.00. (Vsport 3, Vsport 1 fra 02.00)

00.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Western & Southern Open (hardcourt – 3 mill. dollar) for menn. Andre semifinale fra Cincinnati, Ohio. Casper Ruud kom til kort mot den tyske OL-mesteren Alexander Zverev i kvartfinalen natt til lørdag. I denne semifinalen møter Zverev greske Stefanos Tsitsipas. (Eurosport N)

03.00: Motorsport, asfaltracing. Fra Le Mans 24-timers for sportsvogner. (Eurosport 1)