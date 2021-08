Hovland i tetstriden etter glitrende tredjerunde

Hovland noterte seg for birdie på hull én, par på hull to, birdie på hull tre, par på hull fire og birdie på hull fem da han innledet dag tre lørdag.

Deretter ble det par på hull seks og sju, før han noterte en ny birdie på hull åtte. Par på hull ni og ti ble fulgt opp med en ny birdie på hull elleve. Det ble også birdier på hull 13 og 15

Så slo han i vannet på det korte hull 16, som er et par fire-hull. Da bokførte han lørdagens første bogey. Det ble fulgt opp med par på hull 17 og par på hull 18, etter å ha hatt en meget god birdiemulighet på det siste hullet.

Likevel endte han den tredje runden seks slag under par og er totalt 13 slag under par. Han ligger på delt 6.-plass.

Cameron Smith spilte en enorm tredjerunde og var én putt unna å notere seg for en runde på 59 slag. Han bommet på den siste putten, men endte likevel lørdagens runde elleve slag under par. 60 slag er uansett banerekord og personlig bestenotering på PGA-touren.

Australieren er totalt 16 slag under par, mens Jon Rahm er 15 slag under par.

Den tropiske stormen Henri gjør at det allerede er bestemt at det ikke blir noe spill søndag, og at arrangøren håper å få arrangert den fjerde runden på mandag. Da er det også meldt ganske vått og trist vær, og med ny runde i FedEx-sluttspillet torsdag kan det ende med tre runder.