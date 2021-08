Brann-kollaps da Godset snudde og vant

Brann kom til kampen etter en ny uke med turbulens rundt klubben. Kristoffer Barmen fikk fredag sparken som følge av det mye omtalte nachspielet, mens ti andre spillere fikk en alvorlig skriftlig advarsel.

Keeper Mikkel Andersen valgte selv å terminere kontrakten med klubben.

Lørdag var mannskapet til Eirik Horneland på jakt etter en ny sportslig opptur i kjølvannet av seieren mot Sandefjord i forrige eliteserierunde. Det ble det ikke. I stedet endte bortekampen på Marienlyst i en ny nedtur.

Godset vant 3-1 etter scoringer av Herman Stengel, Gustav Valsvik og Tobias Gulliksen. Aune Heggebø sto bak Branns mål.

– Vi fortsetter å se på prestasjonene og hva vi kan gjøre noe med på banen. Jeg synes vi gjør en fin kamp i dag, og vi legger opp til en mulighet for å få med oss noe fra kampen. Det synes jeg er en god ting bare det, og det må vi ta med oss mot Haugesund og jakte poeng på hjemmebane, sa Branns Mathias Rasmussen til Discovery etter kampen.

– De var vanskelige å møte, men vi hadde en oppvask i pausen med litt fyring. Det var ikke godt nok. Da hadde vi mentaliteten i orden, og det ble tre poeng. Det var det viktigste, sa Godset-kaptein Valsvik etter kampen.

Ubeseiret

Godset har nå vunnet seks kamper og spilt to uavgjorte på Marienlyst denne sesongen. Det gjør klubben til ett av bare to lag som er ubeseirede hjemme så langt i Eliteserien, sammen med Haugesund.

Mye av takken for lørdagens triumf må Herman Stengel få. Han scoret først et nydelig mål på direkten med et velplassert skudd, før han kvarteret senere slo et lekkert innlegg som Gustav Valsvik stanget i mål.

– Det var fint det. Annen omgang er ganske bra, første omgang er ganske dårlig. Her hjemme er vi gode, sa Stengel.

– Det var fantastisk, rett og slett. Når vi har spillere som Herman Stengel på midtbanen, så fikser han comebacket vårt, sa målscorer Gulliksen.

Etter en sjansefattig åpning på kampen var det bergenserne som tok ledelsen etter 23 minutter. Robert Taylor slo ballen inn i boks og fant Aune Heggebø, som var knallsterk i boksen. Han headet ballen via hanskene til Viljar Myhra og i mål.

Kvarteret senere var Brann uhyre nær å øke til 2-0 etter en corner, men stussen fra Sivert Heltne Nilsen ble reddet på strek av Jonathan Parr. Bård Finne tuppet like utenfor fem minutter senere, men det var Brann som var det beste laget i den første omgangen.

Punkterte

Godset skapte sin første mulighet på overtid av de første 45 minuttene. Kristoffer Tokstad kom seg inn i Brann-boksen og søkte Fred Friday på fem meter, men pasningen ble brutt av Branns nysignering Fredrik Pallesen Knudsen.

1-1 var et faktum etter 60 minutter. Et innlegg ble headet i beina på Herman Stengel, som på direkten hamret ballen i mål fra 17-18 meter. Det var midtbanemannens fjerde mål denne sesongen.

– Når keeperen slår ut med hendene etter at ballen er i mål, da har du det tøft. Han må jo slenge seg, sa Stengel.

Og 14 minutter senere var kampen snudd. Stengel slo et frispark som traff pannebrasken til Valsvik. Sekunder senere lå ballen i mål. Mot slutten punkterte Tobias Fjeld Gulliksen kampen.

KAMPFAKTA

Eliteserien menn lørdag:

Strømsgodset – Brann 3-1 (0-1)

Marienlyst stadion: 2000 tilskuere.

Mål: 0-1 Aune Selland Heggebø (23), 1-1 Herman Stengel (60), 2-1 Gustav Valsvik (74), 3-1 Tobias Gulliksen (86).

Dommer: Svein Oddvar Moen, Haugar.

Gult kort: Fredrik Pallesen Knudsen, Brann.

Strømsgodset (4-2-3-1): Viljar Myhra – Lars Vilsvik (Niklas Gunnarsson fra 87.), Ari Leifsson, Gustav Valsvik, Jonathan Parr (Nicholas Mickelson fra 83.) – Herman Stengel, Jack Ipalibo (Kristoffer Tokstad fra 39.) – Halldor Stenevik, Johan Hove, Tobias Gulliksen – Fred Friday.

Brann (4-3-3): Håkon Opdal – Felix Horn Myhre, Ole Martin Kolskogen, Fredrik Pallesen Knudsen, Ruben Kristiansen – Daniel Pedersen (Petter Strand fra 65.), Sivert Heltne Nilsen, Thomas Grøgaard (Kasper Skaanes fra 65.) – Bård Finne (Filip Delaveris fra 81.), Aune Selland Heggebø (Niklas Jensen Wassberg fra 87.), Robert Taylor (Mathias Rasmussen fra 65.).

