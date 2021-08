Tarjei Bø trekker seg fra landslagssamling etter rulleskikrasj

Bø fikk både hjernerystelse og skrubbsår over hele kroppen etter at han falt to ganger i et renn i Wiesbaden sist søndag.

«Kroppen min er fortsatt død etter fallet, så jeg kan ikke trene ennå», meddeler Bø på sin Instagram-konto.

Landslagstrener Egil Kristiansen sier til NRK at det går rett vei for 33-åringen.

– Han er mye bedre nå. Første dagen var han helt bleik og grå i ansiktet, og han sa ingenting. Kroppen kjennes bra ut igjen, men skrubbsårene er ikke helt bra ennå, forteller Kristiansen.

Etter fallene gikk flere profiler ut mot utstyrsleverandøren Rottefella og klaget på bindingene. Blant dem var langrennsprofilen Emil Iversen.

– Det virker ikke som de tar det helt på alvor. Det er helt forferdelig, spør du meg. Det er ikke akseptabelt, sa Iversen tidligere i uken.

(©NTB)