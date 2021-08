Fredagens TV-sport, time for time

12.00: Golf AIG British Open (4,5 mill. dollar) på LPGA-touren. Årets femte og siste majorturnering for kvinner. Andre spilledag fra Carnoustie, Skottland. Med Marianne Skarpnord som startet sin andre runde klokka 11.15 i dag. (Vsport Golf)

13.08: Sykling, etapperittet Vuelta a Espana (Spania Rundt), 7. etappe (152 km – fjell): Gandia – Balcon de Alicante. Odd Christian Eiking (Intermarché) er eneste norske deltager. Magnus Cort innkasserte torsdag sin fjerde etappeseier i Vuelta a España. Dansken gikk i brudd og holdt så vidt unna for Primoz Roglic, som overtok den røde ledertrøya. (Eurosport 1, TV 2 Sport 2)

15.30: Sykling, etapperittet Tour of Norway – 2.etappe (185 km): Sirdal – Sirdal. Opp og ned i heiene på Sørvestlandet for et internasonalt beite med profflag og svært mange nordmenn. Norske Uno-X stiller selvfølgelig, det gjør også UAE (Alexander Kristoff, Sven Erik Bystrøm, Vegard S. Laengen), Jumbo Visma (Tobias Foss) og DSM (Andreas Leknessund). Briten Ethan Hayter, som tok OL-sølv på bane i Tokyo, vant gårsdagens første etappe. Torstein Træen (Uno-X) ble beste norske på tredjeplass, like bak vinneren. (TV 2)

19.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Western & Southern Open (hardcourt – 3 mill. dollar) for menn. Første kvartfinale fra Cincinnati, Ohio. Russiske Andrej Rublev møter Benoit Paire fra Frankrike. (Eurosport 1)

19.00: Rulleski, Toppidrettsvekas andre dag i Aure, Møre og Romsdal: Finaler 1,5 km sprint fri teknikk, kvinner og menn. (NRK 2, NRK 1 fra 19.40)

19.45: Sandvolleyball, King of the Court. Turnering fra Hamburg med våre OL-mestere og firedobbelte EM-vinnere Anders Mol og Christian Sørum. (Vsport +)

20.00: Golf, The Western & Southern Open (9,5 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Andre spilledag fra Liberty National GC i New Jersey. Dette er den første av de tre turneringene som utgjør sluttspillet på PGA-touren. Denne helgen møtes de 125 beste spillerne sammenlagt, de 70 beste går videre til den neste, før finalefeltet til det avsluttende Tour Championship i Atlanta 2.–5. september bare skal telle 30 mann. Vår mann Viktor Hovland gjorde en god, men ikke bogey-fri runde i går og endte tre slag under par på en delt 10.-plass. Han er fem slag bak lederduoen Justin Thomas, USA og Jon Rahm, Spania. Hovland spiller også i dag i en trio med Jason Kokrak og Xander Schauffele, begge USA. De startet sin andre runde klokka 18.55 norsk tid. (Eurosport N)

20.00: Fotball, spansk La Liga 2, 2. runde: Real Valladolid – Real Zaragoza fra Estadio José Zorrilla. (TV 2 Sport 2)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 2. runde: RB Leipzig – VfB Stuttgart fra Red Bull Arena. Fortsatt uviss framtid for Alexander Sørloth i Leipzig. Han skal dessuten være syk og er ikke i troppen i dag heller. Siste rykte er en overgang til Marseille. (Vsport 1)

20.45: Fotball, engelsk Championship, 4. runde: Bristol City – Swansea City fra Ashton Gate. Bristol City slo Reading borte tirsdag, men har slitt med et hjemmekompleks som heller ikke manager Nigel Pearson ser ut til å få has på. Forrige sesongs playoff-lag Swansea har åpnet svakt. (Vsport 2)

20.45: Fotball, skotsk Championship, 3. runde: Raith Rovers – Dunfermline Athletic fra Stark’s Park i Kirkcaldy. Begge står med ett poeng. (Vsport 3)

21.00: Fotball, spansk La Liga, 2. runde: Real Betis – CF Cadiz fra Estadio Benito Villamarín i Sevilla. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Western & Southern Open for menn. Andre kvartfinale fra Cincinnati. Daniil Medvedjev, Russland – Pablo Carrena Busta, Spania. (Eurosport 1)

01.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Western & Southern Open for menn. Tredje kvartfinale fra Cincinnati. Felix Auger-Aliassime, Canada – Stefanos Tsitsipas, Hellas. (Eurosport 1)

01.55: Amerikansk fotball, NFL pre-season: Arizona Cardinals – Kansas City Chiefs fra State Farm Stadium i Glendale. (Vsport 1)

02.30: Motorsport, Nascar Truck Series. WWT Raceway 200 fra Gateway Motorsports Park i Madison, Illinois. (Vsport 3)

02.30: Tennis, ATP 1000-turneringen Western & Southern Open for menn. Fjerde kvartfinale fra Cincinnati: Casper Ruud møter den tyske OL-mesteren Alexander Zverev. Ruud har storspilt også på hardcourt i det siste. I åttedelsfinalen natt til fredag feide han Diego Schwartzman av banen i to strake sett. Men her blir det tøffere, Zverev er fersk gullvinner fra Tokyo og hardcourt er hans favorittunderlag. – Det blir tøft, men også gøy å få bryne seg på en olympisk mester, sier Ruud selv. (Eurosport 1)