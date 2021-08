Casper Ruud med overlegen seier – klar for ny Masters-kvartfinale

Det gjorde han med settsifrene 6-4, 6-3 i heten i Cincinnati. Avansementet kom dagen etter at han tok sin 100. seier i karrieren i en tresetter mot Reilly Opelka.

Etter et jevnt førstesett, der Ruud var hakket hvassere, ble det overkjøring fra start i andresettet. Schwartzman hang ikke med, Ruud brøt motstanderens serve på første mulighet og fikk overtaket.

Schwartzman hevet seg noe, men truet aldri Ruud i nordmannens egne servegame. Ruud kunne dermed serve hjem seieren til 6-3 i andresettet. Det gjorde han med et rent servegame, der han avgjorde med første matchball.

Nok en kvartfinale

Ruud er dermed klar for nok en ATP-kvartfinale på Masters-nivå. I forrige uke gikk han like langt i tilsvarende turnering i Toronto. Der ble det stopp for verdenstreer Stefanos Tsitsipas.

Og han vil igjen få knalltøff motstand. Fredag skal han bryne seg på Tyskland-stjernen Alexander Zverev, som for tiden er rangert som verdens femte beste tennisspiller. Ruud er til sammenligning ranket som nummer elleve.

Det blir første gang Ruud skal opp mot Zverev. Sist de skulle møtes måtte Ruud trekke seg med en skade.

Turneringen i Ohio har ATP Masters 1000-nivå. Det er bare Grand Slam-konkurranser som har høyere status i tennissporten.

Hevet seg på hardcourt

Torsdagens seier var Ruuds andre på rad mot Schwartzman. Han vant i strake sett da de sist møttes på grusen i Monte Carlo Masters. Før det hadde argentineren vunnet de fire første møtene mellom dem.

Hardcourt er ikke Ruuds favorittunderlag, men har den siste tiden vist at han blir stadig bedre. Inntil for en uke siden hadde han aldri tatt seg til en Masters-kvartfinale på hardcourt.

Turneringen i Ohio er Ruuds siste før US Open, som er årets siste Grand Slam-konkurranse. Nordmannens gode hardcourt-form gjør at han kan utfordre om en plass blant topp 10 i verden.

