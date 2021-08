Torsdagens TV-sport, time for time

12.00: Golf AIG British Open (4,5 mill. dollar) på LPGA-touren. Årets femte og siste majorturnering for kvinner. Første spilledag fra Carnoustie, Skottland. Marianne Skarpnord trakk seg fra OL i Tokyo for å prioritere spill på Europa-touren. Nå venter en av årets største oppgaver, hun starter sin første runde klokka 15.55 i ettermiddag. (Vsport Golf)

12.00: Snooker, British Open. Fjerde dag fra Morningside Arena i Leicester, England. Kampene i andre runde er i gang. (Eurosport N)

14.00: Motorsport, asfaltracing. Tredje trening før helgens 24-timersløp for sportsvogner på Le Mans. (Vsport 3)

14.53: Sykling, etapperittet Vuelta a Espana (Spania Rundt), 6. etappe (158,5 km – kupert): Requena – Alto de la Montana de Cullera. Odd Christian Eiking (Intermarché) er eneste norske deltager. Han var innblandet i en større velt 12 kilometer før mål i går, men kom seg raskt opp og kom til mål med første del av hovedfeltet. Belgiske Jasper Philipsen styrte klar og spurtet inn til sin andre etappeseier, mens franske Kenny Elissonde overtok ledertrøya. (Eurosport 1, TV 2 Sport 2)

17.45: Tennis, ATP 1000-turneringen Western & Southern Open (hardcourt – 3 mill. dollar) for menn. Fjerde dag fra Cincinnati, Ohio. Den førsteseedede russeren Daniil Medvedjev møter Grigor Dimitrov fra Bulgaria. (Eurosport 1)

18.15: Rulleski, Toppidrettsveka. Langløp, 55 km klassisk fellesstart fra Hitra i Trøndelag. Store deler av den norske langrennseliten stiller, i tillegg til noen sterke svensker. Veteranen Marit Bjørgen stiller opp i kvinneklassen og Johannes Høsflot Klæbo og Petter Northug møter hverandre i klassen for menn. (NRK 2, NRK 1 fra 19.45)

18.33: Snooker, British Open. Fjerde dag fra Morningside Arena i Leicester. (Eurosport N)

20.00: Golf, The Western & Southern Open (9,5 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Første spilledag fra Liberty National GC i New Jersey. Dette er den første av de tre turneringene som utgjør sluttspillet på PGA-touren, som totalt har utrolige 532 millioner kroner (60 mill. dollar) i potten før vinneren av FedEx Cup er kåret. Denne helgen møtes de 125 beste spillerne sammenlagt, de 70 beste går videre til den neste, før finalefeltet til det avsluttende Tour Championship i Atlanta 2.–5. september bare skal telle 30 mann. Vi nordmenn håper selvfølgelig at Viktor Hovland skal henge med hele veien. Før sluttspillet er han nummer 11 på sammenlagtlista og er eneste skandinav i feltet i dag. Han startet sin runde klokka 14.15 norsk tid i en trio med Jason Kokrak og OL-mester Xander Schauffele, begge fra USA. (Eurosport N)

20.10: Baseball, USAs Major League: Chicago White Sox – Oakland Athletic fra Guaranteed Rate Field. (Vsport +)

21.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Western & Southern Open (hardcourt – 3 mill. dollar) for menn. Fjerde dag fra Cincinnati. Casper Ruud slet seg til seier og avansement mot amerikaneren Reilly Opelka i den trykkende heten i Ohio i går. Ruud rundet samtidig 100 seire i karrieren. Nå møter han argentineren Diego Scwartzman i 3. runde (åttedelsfinale). De to har møtt hverandre fem ganger og Schwartzman har vunnet fire av dem, blant annet i denne turneringen i Cincinnati i fjor. Ny sending kl. 01.00. (Eurosport 1)