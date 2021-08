Hovland med birdieshow – i tetstriden i New Jersey

Det ble etter hvert mye bra spill fra Hovland på åpningsrunden. Seks birdier, der mange av dem kom etter hverandre, var et bevis på det. Men en bogey på nest siste hull ødela nordmannens sjanse til å innta ledelsen etter første dag.

Hovland spilte seg til en 68-runde og er i øyeblikket på delt 2.-plass. Han er tre slag under par. Amerikaneren Harold Varner III har et forsprang på to slag.

Turneringen i New Jersey er den første av tre konkurranser i PGA-sluttspillet. Hovland åpnet runden trått med bogey på banens 10. hull, og fem hull senere kom det en ny.

Mellom dem spilte han to enkle par og vippet ballen for birdie på sitt fjerde hull for dagen. Deretter gjorde han dagens tredje par.

Etter bogeynedturen på banens 15. hull slo Hovland til med tre strake birdier. Det ga ham et solid rykk på listene, og bykset fortsatte ytterligere da han spilte birdie på både sitt fjerde og tredje siste hull. Framgangen fikk en brems med dagens tredje bogey på tampen.

