Onsdagens TV-sport, time for time

13.58: Snooker, British Open. Tredje dag fra Morningside Arena i Leicester, England. De åtte siste kampene i første runde avvikles i dag. Det kjempes om en førstepremie på hele 100.000 pund. (Eurosport N)

14.53: Sykling, etapperittet Vuelta a Espana (Spania Rundt), 5. etappe (184,5 km – flat): Tarancon – Albacete. Odd Christian Eiking (Intermarché) er eneste norske deltager. Det nederlandske stjerneskuddet Fabio Jakobsen er tilbake etter sin stygge skade og spurtvant gårsdagens etappe. Rein Tarramäe fra Estland beholdt ledertrøya. (Eurosport 1, TV 2 Sport 2)

17.30: Fotball, 1. divisjon (OBOS-ligaen), 14. runde: Fotball direkte, studiosending med direkte innslag fra kampene Jerv – HamKam, Sandnes Ulf – Strømmen, Sogndal – KFUM Oslo, Stjørdals-Blink – Raufoss, Aalesund – Ranheim og Åsane – Grorud. Enkeltkamper kan strømmes på nettkanalene Discovery + og Eurosport Player. Kampstart 18.00. (Eurosport N)

17.45: Tennis, ATP 1000-turneringen Western & Southern Open (hardcourt – 3 mill. dollar) for menn. Tredje dag fra Cincinnati, Ohio. Casper Ruud møter den over to meter høye amerikaneren Reilly Opelka i andre runde. Opelka slo ut verdenstreer Stefanos Tsitsipas i semifinalen i Toronto sist, men tapte søndagens finale mot Daniil Medvedjev. Ruud møter Opelka til duell tidligst klokka 19 norsk tid i kveld. (Eurosport N)

18.00: Fotball, 1. divisjon (OBOS-ligaen), 14. runde: Aalesund – Ranheim fra Color Line Stadion. (MAX)

18.35: Baseball, USAs Major League: Cincinnati Reds – Chicago Cubs fra Great American Ball Park. (Vsport +)

18.45: Motorsport, asfaltracing. Første trening før helgens 89. utgave av det klassiske 24-timersløpet for sportsvogner på Le Mans-banen i Frankrike, som også er VM-runde i utholdenhetsløp (WEC). (Vsport 3)

19.55: Fotball, 1. divisjon (OBOS-ligaen), 14. runde: Fredrikstad – Start fra Fredrikstad Stadion. For første gang på nesten to år får FFK lov til å slippe inn om lag 4.500 tilskuere. Det har vært salg av billetter i tillegg til sesongkortene så det går mot en liten folkefest i østfoldbyen igjen. Antagelig er også kaptein og angrepsvåpen Henrik Kjelsrud Johansen tilbake for vertene, etter å ha vært ute med skade i to måneder. (Eurosport N)

21.00: Fotball, UEFAs mesterliga, 4. kvalifiseringsrunde 1. kamp: Young Boys – Ferencvaros fra Wankdorf Stadion i Bern. Tøff bortekamp for nordmennene Tokmac Nguen og Kristoffer Zachariassen i den ungarske toppklubben (TV 2 Sport 1), Benfica – PSV Eindhoven fra Estádio da Luz i Lisboa (TV 2 Sport Premium 2), Malmö FF – Ludogorets Razgrad fra Malmö Stadion. Norske Jo Inge Berget (30) mistet to kamper med en mindre skade midt i juli, men er nå tilbake for fullt i MFF-angrepet. Han er inne i sin sjette sesong fordelt på to perioder i Sveriges beste klubb. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Fotball, engelsk Championship, 3. runde: West Bromwich Albion – Sheffield United fra The Hawthorns. Begge rykket ned fra Premier League i mai, begge vil gjerne tilbake. WBA har begynt best med én seier og én uavgjort. (Vsport 1)

21.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Western & Southern Open for menn. Tredje dag fra Cincinnati, Ohio. (Eurosport 1)

21.45: Baseball, USAs Major League: San Francisco Giants – New York Mets fra Oracle Park. (Vsport +)

22.00: Motorsport, asfaltracing. Andre trening før helgens 24-timersløp for sportsvogner på Le Mans. (Vsport 3)

01.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Western & Southern Open for menn. Tredje dag fra Cincinnati, Ohio. (Eurosport N)