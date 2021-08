Tirsdagens TV-sport, time for time

13.58: Snooker, British Open 1. runde fra Morningside Arena i Leicester, England. Det kjempes om en førstepremie på hele 100.000 pund. (Eurosport N)

15.00: Sykling, etapperittet Vuelta a Espana (Spania Rundt), 4. etappe (164 km – flat): El Burgo de Osma – Molina de Aragon. Med norske Odd Christian Eiking (Intermarché). Eikings lagkamerat Rein Taaramäe fra Estland vant gårsdagens etappe, rittets første med kategoriserte stigninger. Taaramäe overtok også den røde ledertrøya og har et halvminutt til gode på fjorårsvinner Primoz Roglic. (Eurosport 1, TV 2 Sport 2)

17.00: Tennis, ATP 1000-turneringen Western & Southern Open (hardcourt – 3 mill. dollar) for menn. Andre dag fra Cincinnati, Ohio. I dag får vi vite hvem Casper Ruud møter i 2. runde onsdag. Det avgjøres i oppgjøret mellom Reilly Opelka, USA og Corentin Moutet, Frankrike. Så sent som søndag tapte Opelka ATP-finalen i Toronto. Ruud er seedet som nummer åtte i denne turneringen og fikk walk over i 1. runde. (Eurosport N)

19.58: Snooker, British Open 1. runde fra Morningside Arena i Leicester. (Eurosport 1)

20.30: Fotball, tysk supercup menn: Borussia Dortmund – Bayern München fra Signal Iduna Park. Cupmester Dortmund tar imot ligamester Bayern til tungt prestisjeoppgjør mellom to klubber som til sammen har 39 tyske ligamesterskap og 25 cuptitler. Nå møtes de i supercup for femte gang på seks år. Erling Braut Haaland og Dortmund har fått en pangstart på sesongen. På de to første kampene i cup og liga har den 21-årige jærbuen tegnet seg for fem scoringer og tre målgivende pasninger. Han står nå med fantastiske 62 mål på 61 kamper for Dortmund siden han kom dit i januar i fjor. (Viasat 4)

20.45: Fotball, engelsk Championship, 3. runde: Millwall – Fulham fra The Den i London. Øst mot vest i dette byderbyet. Fulham har åpnet sesongen best med uavgjort og seier, Millwall har to uavgjorte. (Vsport 2)

21.00: Fotball, UEFAs mesterliga, 4. kvalifiseringsrunde 1. kamp: FC Salzburg – Brøndby fra Red Bull Arena (TV 2 Sport 1), AS Monaco – Shakhtar Donetsk fra Stade Louis II (TV 2 Sport Premium), Sheriff Tiraspol – Dinamo Zagreb fra Sheriff Stadion. (TV 2 Sport Premium 2)

21.00: Tennis, ATP 1000-turneringen fra Cincinnati, Ohio, andre dag. Ny sending fra 01.00. (Eurosport N)