Ronaldo fyrer løs mot spekulasjoner: – Kan ikke tillate at folk leker med navnet mitt

Ronaldo er inne i det siste året av fireårskontrakten han signerte med Juventus ved overgangen fra Real Madrid i 2018. Den siste tiden har imidlertid superstjernen blitt satt i forbindelse med en retur til den spanske klubben.

Tirsdag så Real-trener Carlo Ancelotti seg nødt til å rykke ut i sosiale medier for å avvise at et Ronaldo-comeback på Santiago Bernabéu kan bli realitet. I en lengre oppdatering på Instagram gjør hovedpersonen nå det samme.

«Alle som kjenner meg vet hvor fokusert jeg er på jobben min. Mindre snakk og mer handling har vært mottoet mitt siden starten på karrieren. Men, i lys av alt som er sagt og skrevet, må jeg gi mitt ståsted», skriver portugiseren.

Han hevder videre at spekulasjonene er mangel på respekt både overfor ham selv, men også overfor klubbene og spillerne som er involvert i ryktene.

«Min historie i Real Madrid er skrevet», skriver Ronaldo og mer enn antyder at det ikke er aktuelt med noen retur til den spanske hovedstaden.

Han har åpenbart svært lite til overs for rapportene om det motsatte.

«Jeg bryter stillheten nå for å si at jeg ikke kan tillate at folk fortsetter å leke med navnet mitt», heter det mot slutten av portugiserens innlegg.

Juventus-visepresident Pavel Nedved har tidligere sagt at han tror Ronaldo blir værende i Torino-klubben.

Juventus innleder Serie A-sesongen mot Udinese søndag.

[ Nyland klar for Bournemouth ]