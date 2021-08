Son ble helten da Spurs senket City i ligaåpningen: – Gjør meg stolt

Oppgjørets eneste mål kom ni minutter etter pause. Da fintet Son vekk sine oppassere og plasserte ballen i mål fra 17-18 meter. Gjennombruddet kom på en av Tottenhams mange kontringer.

City måtte betale prisen for å spille treg og idéfattig fotball. Prestasjonen var langt unna det man vanligvis forbinder med de regjerende Premier League-mesterne.

– Helt utrolig, dette ble en god dag. Kampen var tøff, men gutta jobbet veldig godt. Det gjør meg stolt. Jeg er blitt bedre og bedre kjent med spillerne, sa Tottenhams nye manager Nuno Espírito Santo til Sky Sports.

[ West Ham med sterk borteseier etter enorm snuoperasjon ]

Offensiv start

Gjestene fra Manchester startet søndagens storkamp forrykende. Det hadde bare gått et par minutter før milliardmannen Jack Grealish presenterte seg da han satte fart på vei inn i feltet, men Spurs-forsvaret klarte å stoppe ham helt på grensen av 16-meteren.

Etter å ha ridd av stormen fikk også hjemmelaget ha ballen litt, og de klarte å skape litt mer trykk på Citys forsvarsspillere. Et par godt skrudde cornere fra Son skapte problemer.

Tottenham hadde også et par gode muligheter på noen giftige kontringer. Spesielt var Son het med skuddfoten.

[ Guardiola slo tilbake etter Klopp-anklager om FFP-brudd: – Bevis det ]

Hva skjer med Kane?

Grealish, Raheem Sterling og Ilkay Gündogan ble hele tiden godt passet på av et tøftspillende hjemmelag. Grealish, som i sommer ble hentet fra Aston Villa, endte opp med å få gult kort.

Manchester City har i sommer jaktet på Harry Kane, og det var forventet at England-kapteinen kom til å stå over sesongens første Premier League-kamp. Han har kun hatt to treningsøkter med lagkameratene i Tottenham etter ferien.

Kane har et uttalt ønske om å forlate London-klubben, og storscoreren er særlig blitt koblet til nettopp Manchester City. The Times skrev søndag at Tottenham ikke kommer til å selge stjernespissen før overgangsvinduet stenger.

[ Legenden tror på Kane-farvel: – Kan ikke se for meg at han blir ]

Kampfakta:

Premier League, 1. serierunde

Tottenham – Manchester City 1-0 (0-0)

Tottenham Hotspur Stadium, 58.262 tilskuere.

Mål: 1-0 Heung-min Son (55).

Dommer: Anthony Taylor.

Gult kort: Lucas Moura, Davinson Sánchez, Tottenham, Jack Grealish, Manchester C.

Lagene :

Tottenham (4-3-3): Hugo Lloris – Japhet Tanganga (Matt Doherty fra 83.), Davinson Sánchez, Eric Dier, Sergio Reguilón – Pierre-Emile Højbjerg (Cristian Romero fra 90.), Oliver Skipp, Dele Alli – Lucas Moura, Heung-min Son, Steven Bergwijn (Giovani Lo Celso fra 77.).

Manchester City (4-1-4-1): Ederson – João Cancelo, Rúben Dias, Nathan Aké, Benjamin Mendy (Oleksandr Zintsjenko fra 79.) – Fernandinho – Riyad Mahrez (Kevin De Bruyne fra 78.), Ilkay Gündogan, Jack Grealish, Raheem Sterling (Gabriel Jesus fra 71.) – Ferran Torres.