OL-sølvvinner får endelig treningskompis – skal presse hverandre mot nye lengder

– Han har gjort det bra i år, så det blitt kult å trene med han, og fint at vi kan pushe hverandre, sier Henriksen til NTB.

Henriksen sikret selv OL-sølv etter å ha forbedret norgesrekorden fire ganger gjennom kvalifisering og finale i Tokyo, men også Mardal har tatt store steg det siste året.

Han har de siste årene vært student ved University of Florida i Gainsville og konkurrert for skolelaget Florida Gators, men flytter nå altså hjem til Norge. Det betyr en viktig treningskamerat for Henriksen, som nå slipper å reise rundt på stevner alene.

– Det kan bety mye at man ikke bare trasker rundt alene. Det er tunge dager på konkurranser også, men har man en kompis kan det likevel være gøy, sier Henriksen.

Ulike styrker

Mardal avsluttet studentkarrieren med å vinne det amerikanske collegemesterskapet med et kast på 76,74 meter. Det var kun 76 centimeter fra OL-kravet, og Henriksen er den eneste nordmannen som har kastet slegge lengre enn 24-åringen fra Gloppen.

Henriksen forteller at de to har ulike styrker, og at de derfor har gode muligheter til å gjøre hverandre bedre.

– Nå er det slik at jeg har vært god teknisk, mens han er god i vektrommet. Jeg tror vi kan pushe hverandre på begge arenaer, og at det gagner oss begge, sier han.

Kan vi få to nordmenn i internasjonale finaler, og kanskje til og med i medaljekamp?

– Finaler er det store muligheter for. Det kan være mulig med medalje om han tar steg videre, men når man er på de lengdene blir det vanskeligere å kaste lenger. Man slutter å snakke om meter og snakker heller om centimeter.

Kjendis

NTB møter Henriksen mens han besøker en friidrettsskole på Lambertseter i Oslo. Han er selv fra Bjørndal sør i hovedstaden og har trent mye på banen på Lambertseter.

Under besøket ble han stilt en rekke spørsmål av en ivrig gjeng unge friidrettsutøvere, blant annet hvordan det er å ha blitt kjendis. Selv om han selv er litt usikker på om han kan kalle seg nettopp det, er det ingen tvil om at OL-sølvet har ført til mer oppmerksomhet enn 30-åringen er vant til.

Det håper han kan gi positive ringvirkninger på karrieren. Ved siden av sleggesatsingen jobber han nemlig 60 prosent på Bekkelagskaia.

– Jeg håper det blir mulig å satse litt ordentlig og kunne ta litt mer fri fra jobb. Muligens kan jeg fortsette å jobbe 60 prosent gjennom høsten og vinteren, men ta litt mer fri inn mot sesongen, sier Henriksen, som likevel mener kombinasjonen har fungert godt til nå.

– Selvfølgelig kan jeg bli sliten av jobben, men jeg trives med å være der med kompiser, og det å ha noe annet å gjøre enn å bare sitte hjemme. Det er godt å kunne jobbe litt og få snakke om andre ting enn friidrett.

Gull?

Med sølv i OL er det naturlig å tenke at gull vil være det naturlige målet i framtidige mesterskap for nordmannen. Neste sommer står både VM i amerikanske Eugene og EM i München på kalenderen.

– Steget opp på pallen ville vært gøy, men jeg blir fornøyd om jeg tar medalje både i EM og VM. I slegge er det ikke stor forskjell mellom EM og VM. Noen amerikanere har blandet seg inn, men i OL var det kun europeere på pallen.

I de siste sesongenes mesterskap har vinnerkastene blitt lengre og lengre. Henriksen tror derimot toppnivået har nådd en grense.

– Man merker i OL-år at nivået tar seg opp, så jeg tror ikke det vil gå så mye lengre. Jeg tror ikke 81,53 meter (Henriksen beste kast i OL) trengs for medalje neste år. Jeg skal kaste lenger, sier en selvsikker Henriksen.

