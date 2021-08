Federer må operere kneet igjen – blir ute lenge

Det spørs om ikke Federers omfattende og flotte tenniskarriere kan være over. Han trakk seg fra OL-turneringen i Tokyo på grunn av kneproblemene. Tiden skulle han bruke på opptrening.

Nå blir det nok et langt avbrekk på veteranen.

«Jeg har vært gjennom flere sjekker med legene med kneet mitt siden Wimbledon. Konklusjonen er at jeg må operere. Jeg vet jeg vil være ute i lang tid, men jeg vil være frisk og gi meg en sjanse til å komme tilbake. Jeg vet det blir vanskelig, men jeg vil gi det et forsøk. Jeg vil ha det som mål for å hjelpe meg i opptreningen», skriver Federer på sin Facebook-side.

Federer har i likhet med Rafael Nadal og Novak Djokovic 20 Grand Slam-titler på sin imponerende CV.

[ Federer trekker seg fra OL-tennisen – trøbler videre med vondt kne ]